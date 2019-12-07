مصدر الصورة JAVAD ZARIF TWITTER Image caption مسعود سليماني (يمين الصورة)، بعد الإفراج عنه، بصحبة وزير خارجية إيران جواد ظريف.

أتمت إيران والولايات المتحدة صفقة لتبادل سجينين.

وبموجب الصفقة، أفرجت طهران عن باحث أمريكي صيني الأصل مدان بالتجسس لصالح الولايات المتحدة التي أطلقت سراح عالم إيراني.

وألقت السلطات الإيرانية القبض على الباحث شيوي وانغ، أثناء وجوده في إيران عام 2016 بتهمة "التعاون مع حكومات أجنبية".

وقُبض في أمريكا على مسعود سليماني، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، بتهمة محاولة تصدير مواد بيولوجية من الولايات المتحدة إلى إيران دون تصريح، الأمر الذي اعتبر خرقا للعقوبات الأمريكية على طهران.

ونفى كل من الأمريكي والإيراني الاتهامات الموجهة إليهما.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن سعادته بإتمام الصفقة. وكتب على تويتر "سعيد لأن البروفيسور مسعود سليماني والسيد شيوي وانغ سوف يعودان إلى عائلتيهما قريبا".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإفراج عن المواطن الأمريكي ضمن صفقة التبادل. وقال في بيان رسمي إن شيوي "تم احتجازه بذريعة التجسس".

وأضاف ترامب أن "إطلاق سراح الأمريكيين المأسورين يمثل أهمية حيوية لإدارتي. سنواصل العمل بجد لإعادة جميع مواطنينا المحتجزين بصورة غير مشروعة في الخارج".

ونشر وزير الخارجية الإيراني صورة له مع سليماني بعد إطلاق سراحه من أمريكا.

كما أكدت هيوي كيو، زوجة الباحث الأمريكي، الإفراج عن زوجها في إيران. وتوجهت بالشكر "لكل من ساعد في الوصول إلى هذه النتيجة".

وقالت في بيان :"اكتملت عائلتنا مرة أخرى، انتظرت أنا وابني شاوفان ثلاث سنوات حتى نرى هذا اليوم. يصعب التعبير بالكلمات عن مشاعرنا وكم هو مثير أن نجتمع مرة أخرى".