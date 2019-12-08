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شاهد المتدرب السعودي، الذي أطلق النار في قاعدة للبحرية الأمريكية في فلوريدا، تسجيلات لإطلاق نار جماعي وقت العشاء قبل تنفيذ الهجوم، حسبما قال مسؤول أمريكي.

وقتل محمد سعيد الشمراني، الذي كان يتدرب في قاعدة بنساكولا، ثلاثة أشخاص، قبل إطلاق النار عليه وقتله.

وشغل الشمراني تسجيلات إطلاق النار الجماعي وقت العشاء ليشاهدها الآخرون، حسبما قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي مطلع على التحقيق لم يتم الكشف عن هويته.

ووردت تقارير عن احتجاز العديد من الطلاب السعوديين للاستجواب.

ولم تقل السلطات إنهم ضالعون في الهجوم، الذي تم عبر طابقين في فصل دراسي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن مستخدما لتويتر يعتقد أنه الشمراني نشر سلسلة من التغريدات المناهضة للولايات المتحدة قبل حادث إطلاق النار.

ولكن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال السبت إنه لن يصف الحادث بأنه "إرهابي" حتى هذه اللحظة.

وقال إسبر، متحدثا في منتدى ريغان للدفاع، إنه يجب إتاحة الفرصة للمحققين كي يقوموا بعملهم.

وهجوم فلوريدا هو ثاني حادث إطلاق للنار في قاعدة عسكرية أمريكية الأسبوع الماضي. وقبل الهجوم بيومين، أطلق بحار أمريكي النار على عاملين في قاعدة بيرل هاربر العسكرية في هاواي.

ما الذي حدث الجمعة؟

أُخطرت السلطات بالهجوم في قاعدة بنساكولا في الساعة 6:51 صباحا (12:51 بتوقيت غرينتش).

ووقع الهجوم في طابقين في مبنى للصفوف الدراسية، وانتهى بمقتل الشمراني على يد السلطات.

ولم يتم الإعلان بصورة رسمية عن هوية الضحايا، ولكن أسرة أحد الضحايا تحدثوا علنا.

وقالت الأسرة إن جشوا كيليب واتسون، 23 عاما، أُطلق عليه النار عدة مرات، ولكنه خرج من المبنى لإبلاغ السلطات.

وكتب شقيقه آدام واتسون على فيسبوك "مات بطلا ونحن فخورون ولكن قلوبنا محطمة ولا يمكن إصلاحها".

لماذا يوجد سعوديون في القاعدة الأمريكية؟

مصدر الصورة Reuters Image caption قاعدة بنساكولا

طالما قدمت قاعدة بنساكولا تدريبا جويا لقوات أجنبية.

وبدأ طيارون سعوديون التدريب في قاعدة بنساكولا عام 1995، مع قوات من إيطاليا وسنغافورة وألمانيا.

وقال الكابتن تيموثي إف كانسيلا، قائد القاعدة، إن نحو 200 طالب أجنبي يدرسون في القاعدة.

ووفقا لموقع القاعدة، فإن عدد العاملين فيها 16 ألف عسكري و7400 مدنيا.

ما هو رد الفعل؟

السعودية حليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الملك سلمان اتصل به بعد الهجوم "للإعراب عن خالص عزائه لأسر الضحايا".

وقال ترامب إن الملك قال له "هذا الشخص لا يمثل بأي صورة من الصور الشعب السعودي الذي يحب الشعب الأمريكي".

وفي بيان وصفت وزارة الخارجية السعودية الهجوم بأنه "مروع"، وقالت إنها ستقدم "الدعم الكامل" مع التحقيق.

ولكن رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، قال إن السعودية "مدينة بدين، لأن منفذ الهجوم كان أحد مواطنيها".