مصدر الصورة Reuters Image caption المنطقة التي يقع فيها المصنع بها أحد أكبر الأسواق في المدينة والعديد من الطرق الضيقة

قتل أكثر من 35 شخصا في حريق كبير في مصنع في العاصمة الهندية نيو دلهي.

واندلع الحريق في الساعات الأولى من صباح الأحد وسط دلهي، وهرعت عربات الإطفاء إلى مكان الحادث.

وكان عشرات العمال ينامون داخل المبنى متعدد الطوابق في ذلك الوقت، مما يزيد المخاوف من ارتفاع عدد القتلى، بحسب خدمات الإنقاذ.

وقال وزير الداخلية، اميت شاه، إن ما حدث "خسارة مأساوية في الأرواح الثمينة".

وقال رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، إن الحريق كان مروعًا وأن السلطات "تقدم كل المساعدة الممكنة في موقع الحادث".

وتلقى رجال إطفاء دلهي أول اتصال حول الحريق في الساعة 05:22 بالتوقيت المحلي يوم الأحد (23:52 بتوقيت غرينتش يوم السبت).

والمنطقة التي يقع فيها المصنع-عناج ماندي -بها أحد أكبر الأسواق في المدينة والعديد من الطرق الضيقة، مما جعل الوصول إلى الحريق صعبًا.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن مدير ادارة الاطفاء في دلهي قوله إنه، بحلول الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي، تم نقل 56 شخصًا على الأقل إلى المستشفى.

وقال "كلهم فقدوا الوعي بسبب الدخان".

وقال سونيل تشودري، المسؤول في خدمة الإطفاء، إن المصنع كان يستخدم لتخزين الحقائب المدرسية والزجاجات وغيرها من المواد.

ويجري التحقيق في سبب الحريق.