تشيلي تعلن "اختفاء" طائرة عسكرية على متنها 38 شخصا

مصدر الصورة FILE PHOTO Image caption كان على متن الطائرة 38 شخصا

أعلنت القوات الجوية في تشيلي اختفاء طائرة عسكرية تابعة لها أثناء توجهها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية من طراز "سي 130 هيركليز" من مدينة بونتا أريناس في الساعة 4:55 مساء بالتوقيت المحلي، لكن الاتصال بها انقطع في السادسة مساء.

وكان على متن الطائرة 38 شخصا، من بينهم 17 هم أفراد طاقم الطائرة و21 راكبا كانوا جميعا في مهمة دعم لوجيستي.

وقال سلاح الجو في تشيلي إن عملية البحث والإنقاذ مستمرة للعثور على الطائرة ومن كانوا على متنها.

وأشارت وكالة أنباء "إي إف إي" إلى أن ثلاثة من ركاب الطائرة من المدنيين.

وقال إدواردو موسكايرا، الجنرال بسلاح الجو، لوسائل إعلام إن الطائرة لم ترسل أية إشارات استغاثة.

ورجح أن الطائرة اضطرت إلى الهبوط بعد نفاد الوقود.

وقال الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "شعر بالانزعاج" لاختفاء الطائرة، وإنه يتابع الموقف من العاصمة سانتياغو.

وأضاف في بيان صدر في هذا الشأن أن "جميع الإمكانات الجوية والبحرية الوطنية والأجنبية تساعد في عملية البحث".

وتسيطر تشيلي على حوالي 1.2 مليون كيلومتر مربع في منطقة القارة القطبية الجنوبية، وهي المنطقة المتاخمة لأراض متنازع عليها بين المملكة المتحدة والأرجنتين. كما توجد لديها 9 قواعد عسكرية في هذه المنطقة.