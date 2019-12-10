محاولة عزل ترامب: توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة لرئيس الولايات المتحدة

مصدر الصورة AFP Image caption رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب أثناء الإعلان عن توجيه تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس إلى ترامب.

وجهت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس إلى الرئيس دونالد ترامب في إطار محاولة عزله.

وجاء الإعلان بالنيابة عن الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، على لسان رئيس اللجنة جيري نادلر.

ويركز التحقيق الجاري على اتهامات للرئيس ترامب باستغلال سلطته والضغط على أوكرانيا للكشف علنا عن تحقيقات بالفساد تقوم بها الحكومة الأوكرانية ضد جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما والمنافس الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي حال تصويت اللجنة القضائية بمجلس النواب على الموافقة على مواد العزل تلك أواخر هذا الأسبوع، فإنها ستقدم بعد ذلك لمجلس الشيوخ من أجل تصويت كامل المجلس عليها.

لكن النواب الجمهوريين انتقدوا بشدة إجراءات مساءلة ترامب، قائلين إن العملية برمتها تقف وراءها دوافع سياسية.

وكتب ترامب على تويتر "قال جيري نادلر إنني مارست ضغوطا على أوكرانيا بهدف التدخل في انتخابات 2020 الرئاسية، إنه أمر مثير للسخرية، وهو يعلم بأنه غير صحيح."

ما هو الاتهام الموجه للرئيس ترامب؟

قال نادلر مخاطبا الصحفيين إن ترامب متهم بممارسة صلاحيات موقعه الوظيفي من أجل "تحصيل منفعة شخصية غير لائقة في سياق تغافل أو إضرار بالمصلحة الوطنية"، وذلك عن طريق الضغط على أوكرانيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وصرح رئيس اللجنة القضائية أن ترامب "يرى نفسه فوق القانون" وأردف "يجب أن يكون واضحا أنه لا أحد فوق القانون حتى الرئيس نفسه."

وقال نادلر إن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة على حافة الخطر.

وحسبما ورد في تحقيقات مجلس النواب حول مكالمة يوليو /تموز الماضي بين ترامب ورئيس أوكرانيا -- التي سربها ضابط مخابرات أمريكي لصحيفة نيويورك تايمز ولم يكشف عن هويته -- فقد بدى أن ترامب يدفع نحو ربط المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بفتح تحقيقات قد تساعده في مسيرته السياسية.

وفي مقابل هذه التحقيقات التي طلبها ترامب، حسب تلك التقارير، فإن الرئيس الأمريكي عرض على نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الإفراج عن المساعدات العسكرية المعتمدة من قبل الكونغرس والتي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، بالإضافة إلى استقباله في البيت الأبيض.

مقابل المساعدات وزيارة البيت الأبيض، بحسب تقارير صحفية أمريكية، طلب ترامب من الرئيس الأوكراني التحقيق في شبهة طالت نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إذ كان ابنه هانتر بايدن عضو بمجلس إدارة إحدى شركات الطاقة الأوكرانية حينما كان والده يشغل موقع نائب الرئيس الأمريكي في إدارة أوباما.

ما هي آلية المساءلة؟

المساءلة هي الفصل الأول في عملية سياسية من مرحلتين يقوم الكونجرس على إثرها بعزل الرئيس من منصبه.

ولدى تصويت مجلس النواب على مواد المساءلة، فإن مجلس الشيوخ سيكون مضطرا لعقد محاكمة.

لكن إدانة الرئيس أمام مجلس الشيوخ وعزله تتطلب الحصول على موافقة أغلبية المجلس بواقع ثلثي الأصوات - لكن هذا غير محتمل في هذه الحالة بسبب سيطرة الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس ترامب على المجلس.

وفي حال تبني هاتين التهمتين ضمن جلسة عامة لمجلس النواب يرجح أن تعقد الأسبوع المقبل، سيكون ترامب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يوجه إليه الكونغرس اتهاما رسميا أثناء ممارسته السلطة. وتعرض الرئيسان السابقان بيل كلينتون وأندرو جونسون للمساءلة، لكن أيا منهما لم يتعرض للإدانة. أما الرئيس السابق ريتشارد نيكسون فقد استقال من منصبه قبل مساءلته.