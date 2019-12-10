قتلى في إطلاق نار داخل متجر بولاية نيوجيرزي الأمريكية

  • 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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عاجل: مقتل 6 على الأقل، بينهم ضابط شرطة ومسلحان، في إطلاق داخل متجر بولاية نيوجيرزي الأمريكية