قتَلَته سيارة "لا سائق لها"

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قُتل شاب أمريكي يدعى، مايكل كوزانوفيتش 21 عاما، بعدما دهسته سيارة خالية من الركاب، أدير محركها عن طريق الخطأ بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

وقالت الشرطة إن مايكل كان يقف بين سيارتي Lexus IS300s 2002 حين أدار مالك السيارة المحرك عن بعد فتقدّمت وعلق الرجل بين السيارتين.

وقد حاول المّارة إنقاذه، لكن السيارة التي اشتغل محركها تقدمت من جديد وصدمته.

ونُقل كوزانوفيتش إلى المستشفى بعد تعرّضه لإصابة شديدة في جذعه وفي ساقيه، أدّت إلى وفاته، بحسب شرطة نيويورك التي قالت إنه كان يتفقد واحدة من السيارتين بهدف شرائها.

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وقال ناطق باسم شركة "تويوتا موتور نورث أميريكا" لبي بي سي :"تعاطفنا عميق مع عائلة وأصدقاء مايكل كوزانوفيتش. لا تزال العديد من التفاصيل مجهولة، لكننا نلتزم بتنفيذ القانون المحلي ونقدم التعاون الكامل للجنة التحقيق".

وأضاف الناطق باسم الشركة إنّ " Lexus لم تقدّم جهاز إدارة المحرك المثبّت من المصنع في نموذج سيارة 2002 IS".

ما قد يشير إلى أن نظام التشغيل عن بعد، بحاجة إلى التعديل ليتكيّف مع نموذج 2002 Lexus IS300.

وتحذّر إرشادات الاستعمال الزبائن من إدارة المحرك دون التأكد من وضع السيارة وما قد يحيط بها، لتجنّب تهديد حياة الأشخاص.