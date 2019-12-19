"واكاندا".. من عالم الخيال إلى "شريك تجاري" للحكومة الأمريكية

مصدر الصورة MARVEL/DISNEY Image caption واكاندا بلد خيالي في شرق إفريقيا ورد في فيلم بلاك بانثر

ضمّت وزارة الزراعة الأمريكية البلد الخيالي الذي يُعرف باسم "واكاندا" إلى قائمة الدول التي تربطها بالولايات المتحدة علاقات تجارية.

وقال متحدث باسم الوزارة إن مملكة "واكاندا" أضيفت إلى القائمة عن طريق الخطأ خلال اختبار للعاملين.

وأظهر موقع إلكتروني تابع للوزارة تفاصيل صفقات يبدو أنها تمّت بين البلدين وشملت تجارة بط وبقر وحمير.

وأثار ذلك موجة من السخرية، قبل أن تحذف وزارة الزراعة اسم "واكاندا" من القائمة.

وظهرت "واكاندا"، وهي بلد خيالي في شرق إفريقيا، في فيلم "بلاك بانثر" (النمر الأسود)، لكن أول ظهور لها كان عام 1966 في سلسلة قصص "أربعة مذهلون".

وكان مهندس البرامج فرانسيس تسينغ، المقيم في نيويورك، أول من رصد وجود البلد الخيالي على قائمة الوزارة، وقال لوكالة رويترز إنه "شعر بالحيرة" حين رأى واكاندا على اللائحة.

Image caption أحد نجوم بلاك بانثر

وبعد إزالتها من اللائحة، قال متحدث باسم وزارة الزراعة لصحيفة واشنطن بوست إن اسم واكاندا أضيف ضمن اختبار للموظفين، ولم يكن من المفترض أن ينشر ذلك للعامة.

وليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها بلد خيالي عالم الواقع. ففي عام 2017 قال وزير خارجية بولندا آنذاك، فيتولد فاشيكوفسكي للمراسلين إنه التقى عدد من ممثلي الدول لمناقشة انضمام بولندا إلى مجلس الأمن الدولي ومن بين هذه الدول "بليز وسان إسكوبار". ويليز هي دولة في أميركا الوسطى أما "سان إسكوبار" فهي غير موجودة.