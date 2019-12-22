أفريقيا في أسبوع: عام على انتفاضة السودان، وتمثال جليد تكريما لمصر الفرعونية

  • 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019
موسيقي في المغرب يحتفل بإدراج موسيقى كناوة ضمن قوائم اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي مصدر الصورة AFP
Image caption موسيقي في المغرب يحتفل بإدراج موسيقى كناوة ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي
يقال إن الكناوة هي في المقام الأول "موسيقى صوفية يضاف لها كلمات ذات محتوى ديني عموما، تستحضر ذكرى الأجداد". مصدر الصورة AFP
Image caption يقال إن الكناوة هي في المقام الأول "موسيقى صوفية يضاف لها كلمات ذات محتوى ديني عموما، تستحضر ذكرى الأجداد".
كناوة مصدر الصورة AFP
Image caption ترتدي كل فرقة موسيقية من الكناوة زيا مختلفا، من جلابيب بألوان وأشكال مختلفة.
بدأت الاحتفالات في العاصمة السودانية، الخرطوم، بمناسبة مرور عام كامل على بدء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير بعد ما يقارب 30 عاما في السلطة. مصدر الصورة AFP
Image caption بدأت الاحتفالات في العاصمة السودانية، الخرطوم، بمناسبة مرور عام على بدء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير بعد ما يقارب 30 عاما في السلطة.
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سباحون ينظرون إلى طائرة عسكرية تهبط في قاعدة جوية في العاصمة الصومالية مقديشو يوم الجمعة. مصدر الصورة AFP
Image caption سباحون ينظرون إلى طائرة عسكرية تهبط في قاعدة جوية في العاصمة الصومالية مقديشو يوم الجمعة.
يوم الجمعة، عائلات تشاهد طائرات ورقية قبالة ساحل العاصمة الليبية طرابلس. مصدر الصورة AFP
Image caption يوم الجمعة، عائلات تشاهد طائرات ورقية قبالة ساحل العاصمة الليبية طرابلس.
في سلسلة ألعاب الرغبي العالمية في مدينة كيب تاون يوم السبت، يرتدي ثوب سباحة عليه علم بلده أسوة باللاعب فاف دي كليرك، الذي اشتهر بمقطع مصور يظهره في غرفة تغيير الملابس، عقب الفوز على إنجلترا في نهائي البطولة، وهو يحتفل باللقب مرتديا ملابسه الداخلية فقط دعما لبحوث سرطان الخصية. مصدر الصورة AFP
Image caption في سلسلة ألعاب الرغبي العالمية في مدينة كيب تاون يوم السبت، يرتدي ثوب سباحة عليه علم بلده أسوة باللاعب فاف دي كليرك، الذي اشتهر بمقطع مصور يظهره في غرفة تغيير الملابس، عقب الفوز على إنجلترا في نهائي البطولة، وهو يحتفل باللقب مرتديا ملابسه الداخلية فقط للتوعية حول سرطان الخصية.
في شرق ليبيا ، شاب يؤدي حركات من رياضة الباركور بين أنقاض مدينة سيرين العائدة إلى زمن اليونان. مصدر الصورة AFP
Image caption في شرق ليبيا ، شاب يؤدي حركات من رياضة الباركور بين أنقاض مدينة سيرين التي تعود إلى العهد اليوناني.
عمر البالغ من العمر 74 عاما كان من بين الأشخاص الذين لجؤوا إلى أحد مخيمات الأمم المتحدة بعد أن فقد منزله في وسط الصومال بسبب الفيضانات التي أضرت بآلاف الأشخاص في شرقي إفريقيا. مصدر الصورة AFP
Image caption عمر، البالغ من العمر 74 عاما، كان من بين الأشخاص الذين لجؤوا إلى أحد مخيمات الأمم المتحدة بعد أن فقد منزله في وسط الصومال بسبب الفيضانات التي أضرت بآلاف الأشخاص في شرقي إفريقيا.
تمثال جليدي يمثل الحضارة المصرية القديمة في مهرجان في هولندا يوم السبت مصدر الصورة NurPhoto
Image caption تمثال جليدي يمثل الحضارة المصرية القديمة في مهرجان في هولندا يوم السبت
كناوة مصدر الصورة AFP
Image caption ترتدي كل فرقة موسيقية من الكناوة زيا مختلفا، من جلابيب بألوان وأشكال مختلفة.

Pictures from Getty Images, AFP and Nur Photo.

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