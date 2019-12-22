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في سلسلة ألعاب الرغبي العالمية في مدينة كيب تاون يوم السبت، يرتدي ثوب سباحة عليه علم بلده أسوة باللاعب فاف دي كليرك، الذي اشتهر بمقطع مصور يظهره في غرفة تغيير الملابس، عقب الفوز على إنجلترا في نهائي البطولة، وهو يحتفل باللقب مرتديا ملابسه الداخلية فقط للتوعية حول سرطان الخصية.