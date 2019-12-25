مصدر الصورة DOMINIC LIPINSKI/PA MEDIA Image caption استقبل هاري وميغان طفلهما الأول في مايو/ أيار الماضي

ظهر الطفل آرشي، ابن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان، دوق ودوقة ساسكس، للمرة الأولى على بطاقة عيد الميلاد السنوية لوالديه.

وتظهر صورة بالأبيض والأسود الطفل البالغ من العمر سبعة أشهر يحبو باتجاه الكاميرا، بينما يبتسم والداه في الخلفية.

وتقول الرسالة التي كتبت على البطاقة: "عيد ميلاد سعيد وسنة جديدة سعيدة ... من عائلتنا إلى عائلاتكم".

وتم إرسال التحية عبر البريد الإلكتروني إلى الأصدقاء والزملاء يوم الإثنين، كما أرسلت نسخ ورقية من البطاقة إلى العائلة.

وأرسل هاري وميغان تحياتهما عبر حساب "كوينز كومنولث ترست" على تويتر.

مصدر الصورة SUSSEXROYAL/PA WIRE Image caption آرشي يمنى للجميع عيد ميلاد وسنة جديدة سعيدين

ويأخذ الزوجان استراحة من المهمات الملكية، ويمضيان بعض الوقت في كندا مع طفلهما المولود في مايو/أيار.

وكان دوق ودوقة ساسكس كشفا في سبتمبر/أيلول، خلال جولتهما في جنوب إفريقيا أنهما يعانيان من اهتمام وسائل الإعلام.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشير الملكة إليزابيث الثانية في رسالتها التقليدية في عيد الميلاد إلى إن 2019 كان "مضطرباً للغاية" بسبب الانقسام السياسي الحاد في البلاد، وعدد من الأحداث الشخصية التي أثرت على العائلة الملكية.