سرق بنكا وألقى بالأموال للمارة مهنئا "عيد ميلاد سعيد"

مصدر الصورة COLORADO SPRINGS POLICE Image caption الرجل المشتبه به يبلغ 65 عاما

سرق رجل ذو لحية بيضاء بنكا قبل يومين من عيد الميلاد ثم ألقى في الهواء بالعملات الورقية المسروقة، مهنئا المارة من حوله بحماس "عيد ميلاد سعيد"، بحسب ما قال شهود عيان.

وقالت الشرطة إن "رجلا أبيض عجوزا" سرق "أكاديمي بنك" في مدينة كولورادو سبرينغ، في ولاية كولورادو الأمريكية الاثنين وقت الغداء.

وأضافت: "أخذ الرجل يلقي بالعملات النقدية المسروقة من كيس في يده، قائلا عيد ميلاد سعيد".

وقال شهود إن الرجل المشتبه به، ذا الشعر الكث، توجه بعد ذلك إلى مقهى ستارباكس قريب، وجلس أمامه، منتظرا إلقاء القبض عليه.

وفي لفتة احتفالية، جمع المارة، الذين كانوا في المكان، بحسب ما أفادت به بعض التقارير، جميع الأوراق النقدية المنثورة في الشارع وأعادوها إلى البنك.

وقالت شرطة مدينة كولورادو سبرينغ إن الرجل المشتبه به يدعى دافيد واين أوليفر، ويبلغ من العمر 65 عاما. ولا يعتقد أن أحدا آخر كان يساعده.