الكريسماس: صور الاحتفال بأعياد الميلاد حول العالم
من أستراليا إلى الأمريكتين، يحتفل العالم بأقدس الأعياد في التقويم المسيحي، ونستعرض فيما يأتي بعض أجمل الصور من حول العالم للاحتفال بالكريسماس.
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EPA
كولومبو، سيريلانكا: بنات كاثوليكيات من سيريلانكا يلبسن الزي الأبيض "الملائكي" في كنيسة سانت أنتوني التي كانت الأولى بين ثلاث كنائس استهدفها انتحاريون بعمليات تفجيرية في عيد الفصح في 2019، وسقط 54 قتيلا وأكثر من 300 جريح حول البلاد.
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EPA
أبو ظبي، الإمارات: امرأة تتعبد وتوقد شمعة في كاتدرائية سانت جوزيف. ويتسم المجتمع الكاثوليكي في الإمارات بالنشاط، وتمثل الجالية الفلبينية أكثر من خمسة في المئة من تعداد هذا المجتمع.
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AFP
هانوي، فيتنام: امرأة تلتقط صورة سيلفي خارج كاتدرائية سانت جوزيف المبنية في القرن التاسع عشر في العاصمة الفيتنامية.
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EPA
باريس، فرنسا: الأسقف فيليب مارسيت يقود قداسا في منتصف الليل في كنيسة سانت جرمان. وللمرة الأولى منذ أكثر من مئتي عام، لم يعقد قداس عيد الميلاد في كاتدرائية نوتردام التي احترقت في أبريل/نيسان الماضي.
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Reuters
نيروبي، كينيا: قداس يقام في منتصف الليل في منطقة حصن يسوع في العاصمة الكينية.
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EPA
بيت لحم، الأراضي الفلسطينية: قداس منتصف الليل يقام في الضفة الغربية حيث يقول الكتاب المقدس إن يسوع وُلد.
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AFP
مدينة الفاتيكان: في قداس عيد الميلاد السابع له في منصبه، قال البابا فرنسيس إن الرب أحب "حتى الأكثر سوءا بيننا"، وهي رسالة يمكن ترجمتها بأنها إشارة إلى فضائح الكنيسة.
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EPA
سيدني، أستراليا: في نفس توقيت الاحتفال بالكريسماس، ظهرت جدارية في سيدني تنتقد رئيس الوزراء سكوت سيدني لخروجه في أجازة إلى هاواي بينما بلاده تواجه حرائق غابات شديدة.
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