كولومبو، سيريلانكا: بنات كاثوليكيات من سيريلانكا يلبسن الزي الأبيض "الملائكي" في كنيسة سانت أنتوني التي كانت الأولى بين ثلاث كنائس استهدفها انتحاريون بعمليات تفجيرية في عيد الفصح في 2019، وسقط 54 قتيلا وأكثر من 300 جريح حول البلاد.