الكريسماس: صور الاحتفال بأعياد الميلاد حول العالم

  • 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019

من أستراليا إلى الأمريكتين، يحتفل العالم بأقدس الأعياد في التقويم المسيحي، ونستعرض فيما يأتي بعض أجمل الصور من حول العالم للاحتفال بالكريسماس.

  • الكريسماس حول العالم EPA

    كولومبو، سيريلانكا: بنات كاثوليكيات من سيريلانكا يلبسن الزي الأبيض "الملائكي" في كنيسة سانت أنتوني التي كانت الأولى بين ثلاث كنائس استهدفها انتحاريون بعمليات تفجيرية في عيد الفصح في 2019، وسقط 54 قتيلا وأكثر من 300 جريح حول البلاد.

  • الكريسماس حول العالم EPA

    أبو ظبي، الإمارات: امرأة تتعبد وتوقد شمعة في كاتدرائية سانت جوزيف. ويتسم المجتمع الكاثوليكي في الإمارات بالنشاط، وتمثل الجالية الفلبينية أكثر من خمسة في المئة من تعداد هذا المجتمع.

  • الكريسماس حول العالم AFP

    هانوي، فيتنام: امرأة تلتقط صورة سيلفي خارج كاتدرائية سانت جوزيف المبنية في القرن التاسع عشر في العاصمة الفيتنامية.

  • الكريسماس حول العالم EPA

    باريس، فرنسا: الأسقف فيليب مارسيت يقود قداسا في منتصف الليل في كنيسة سانت جرمان. وللمرة الأولى منذ أكثر من مئتي عام، لم يعقد قداس عيد الميلاد في كاتدرائية نوتردام التي احترقت في أبريل/نيسان الماضي.

  • الكريسماس حول العالم Reuters

    نيروبي، كينيا: قداس يقام في منتصف الليل في منطقة حصن يسوع في العاصمة الكينية.

  • الكريسماس حول العالم EPA

    بيت لحم، الأراضي الفلسطينية: قداس منتصف الليل يقام في الضفة الغربية حيث يقول الكتاب المقدس إن يسوع وُلد.

  • الكريسماس حول العالم AFP

    مدينة الفاتيكان: في قداس عيد الميلاد السابع له في منصبه، قال البابا فرنسيس إن الرب أحب "حتى الأكثر سوءا بيننا"، وهي رسالة يمكن ترجمتها بأنها إشارة إلى فضائح الكنيسة.

  • الكريسماس حول العالم EPA

    سيدني، أستراليا: في نفس توقيت الاحتفال بالكريسماس، ظهرت جدارية في سيدني تنتقد رئيس الوزراء سكوت سيدني لخروجه في أجازة إلى هاواي بينما بلاده تواجه حرائق غابات شديدة.

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