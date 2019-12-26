إعصار فانفون - بحسب ما قالته السلطات الفلبينية - أدى إلى مصرع 13 شخصا على الأقل، بعدما ضرب قرى نائية ومناطق سياحية شهيرة وسط البلاد في يوم عيد الميلاد.