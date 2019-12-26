إعصار فانفون: قتلى ودمار في يوم عيد الميلاد في الفلبين
إعصار فانفون في الفلبين يؤدي إلى قتل 13 شخصا على الأقل بعدما ضرب قرى نائية ومناطق سياحية شهيرة وسط البلاد في يوم عيد الميلاد.
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إعصار فانفون - بحسب ما قالته السلطات الفلبينية - أدى إلى مصرع 13 شخصا على الأقل، بعدما ضرب قرى نائية ومناطق سياحية شهيرة وسط البلاد في يوم عيد الميلاد.
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سرعة الرياح المرافقة للإعصار بلغت 195 كيلومترا في الساعة، وأدى إلى أضرار مادية جسيمة في المنازل والشوارع وأعمدة الكهرباء في عدد من مناطق الفلبين.
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وفي المناطق الأكثر تضررا، ما زالت شبكتا الانترنت والاتصالات الخليوية مقطوعة حتى صباح الخميس.
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إعصار "فانفون" ضرب جزرا سياحية ومواقع أخرى تعد وجهات مفضلة للسياح وخصوصا الأجانب، بفضل بشواطئها الرملية.
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بعض السكان حاول إنقاذ ما تبقى لديهم من ممتلكات.
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لم تسلم الأشجار من التدمير الذي سببته الرياح المصاحبة للإعصار.
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Getty Images
أعمدة الكهرباء سقطت في الطرقات ولم تتحمل مواجهة الرياح.
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مياه الأمطار أغرقت الطرقات والشوارع واضطر كثير من السكان إلى طلب المساعدة.
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كثير من المنازل تضررت أسقفها وتهدمت بسبب شدة الرياح وسرعتها.
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عشرات الآلاف من السكان اضطروا إلى مغادرة بيوتهم ليمضوا ليلة ويوم عيد الميلاد في ملاجىء.
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السكان تعاونوا مع بعضهم لإنقاذ غير القادرين وصحبوهم إلى ملاجئ الإيواء.
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العواصف المتكررة تقلص الإنتاج الاقتصادي في الفلبين بنسبة تبلغ 1 في المئة وتزيد النسبة إلى 3 في المئة عند حدوث عواصف أقوى.
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الفلبين يضربها سنويا نحو عشرين إعصارا تودي بحياة مئات القتلى وتزيد من مستوى الفقر.
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