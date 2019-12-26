إعصار فانفون: قتلى ودمار في يوم عيد الميلاد في الفلبين

  • 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019

إعصار فانفون في الفلبين يؤدي إلى قتل 13 شخصا على الأقل بعدما ضرب قرى نائية ومناطق سياحية شهيرة وسط البلاد في يوم عيد الميلاد.

  • إعصار فانفون Getty Images

    إعصار فانفون - بحسب ما قالته السلطات الفلبينية - أدى إلى مصرع 13 شخصا على الأقل، بعدما ضرب قرى نائية ومناطق سياحية شهيرة وسط البلاد في يوم عيد الميلاد.

  • إعصار فانفون Getty Images

    سرعة الرياح المرافقة للإعصار بلغت 195 كيلومترا في الساعة، وأدى إلى أضرار مادية جسيمة في المنازل والشوارع وأعمدة الكهرباء في عدد من مناطق الفلبين.

  • إعصار فانفون Getty Images

    وفي المناطق الأكثر تضررا، ما زالت شبكتا الانترنت والاتصالات الخليوية مقطوعة حتى صباح الخميس.

  • إعصار فانفون Getty Images

    إعصار "فانفون" ضرب جزرا سياحية ومواقع أخرى تعد وجهات مفضلة للسياح وخصوصا الأجانب، بفضل بشواطئها الرملية.

  • إعصار فانفون Getty Images

    بعض السكان حاول إنقاذ ما تبقى لديهم من ممتلكات.

  • إعصار فانفون Getty Images

    لم تسلم الأشجار من التدمير الذي سببته الرياح المصاحبة للإعصار.

  • إعصار فانفون Getty Images

    أعمدة الكهرباء سقطت في الطرقات ولم تتحمل مواجهة الرياح.

  • إعصار فانفون Getty Images

    مياه الأمطار أغرقت الطرقات والشوارع واضطر كثير من السكان إلى طلب المساعدة.

  • إعصار فانفون Getty Images

    كثير من المنازل تضررت أسقفها وتهدمت بسبب شدة الرياح وسرعتها.

  • إعصار فانفون Getty Images

    عشرات الآلاف من السكان اضطروا إلى مغادرة بيوتهم ليمضوا ليلة ويوم عيد الميلاد في ملاجىء.

  • إعصار فانفون Getty Images

    السكان تعاونوا مع بعضهم لإنقاذ غير القادرين وصحبوهم إلى ملاجئ الإيواء.

  • إعصار فانفون Getty Images

    العواصف المتكررة تقلص الإنتاج الاقتصادي في الفلبين بنسبة تبلغ 1 في المئة وتزيد النسبة إلى 3 في المئة عند حدوث عواصف أقوى.

  • إعصار فانفون Getty Images

    الفلبين يضربها سنويا نحو عشرين إعصارا تودي بحياة مئات القتلى وتزيد من مستوى الفقر.

مواضيع ذات صلة