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تحطمت طائرة ركاب في كازاخستان تقل 100 شخص مما أسفر عن مقتل 12 قتيلا على الأقل، بحسب مسؤولين.

وقالت السلطات في مطار الماتي إن الطائرة التابعة لشركة طيران "Bek" تحطمت عقب إقلاعها في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وهرعت خدمات الطوارئ والإسعاف إلى موقع تحطم الطائرة وتم تأكيد مقتل 7 أشخاص على الفور بحسب سلطات المطار.

وأقلعت الطائرة من مطار الماتي حيث كانت في طريقها إلى العاصمة نور سلطان.

وكانت الطائرة تقل 95 راكبا إضافة إلى 5 هم أفراد الطاقم.

وتفيد التقارير بأن الطائرة لم تتمكن من الصعود عقب الإقلاع وفقدت ارتفاعها فاصطدمت بحاجز أسمنتي وبناية تتكون من طابقين.

وشكلت السلطات لجنة خاصة لمعرفة سبب تحطم الطائرة.

والطائرة مملوكة لشركة "Bek" وهي شركة تأسست عام 1999 لتقديم خدمة مميزة لنقل المسافرين وفقا للموقع الرسمي للشركة. أما الآن فتعرف الشركة نفسها على أنها أول شركة للطيران منخفض التكاليف في كازاخستان ويتكون أسطولها من 7 طائرات من طراز فوكر-100.

ولا تعد هذه الحادثة الأسوأ في كازاخستان فقد شهدت عام 2013 حادثة تحطم طائرة ركاب قرب مطار الماتي مما أسفر عن مقتل 20 شخصا.

وفي العام نفسه تحطمت طائرة عسكرية كانت تقل مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى مما أدى إلى مقتل 27 شخصا.