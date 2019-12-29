الحكومة البريطانية تنشر بالخطأ عناوين ألف من المشاهير

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نشرت الحكومة البريطانية عناوين ألف شخصية مشهورة، ضمن قائمة سيتم تكريمها نهاية العام الجاري بينهم قادة في الشرطة وسياسيون وفنانون، عن طريق الخطأ.

ونُشر الملف الذي يحوي العناوين على موقع الحكومة الرسمي لكنه أزيل في وقت لاحق.

وقال مكتب مجلس الوزراء لبي بي سي "نحن نعتذر بشدة لهؤلاء الذين تأثروا بهذا الخطأ ونبحث حاليا لمعرفة كيف حدث ذلك".

وتكرم الحكومة البريطانية في نهاية كل عام مجموعة من الشخصيات التي حققت انجازات أو قدمت خدمات بارزة للمجتمع في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وبين هؤلاء الشخصيات التي ضمتهم قائمة عام 2020 المغنى البريطاني السير إلتون جون، ومديرة هيئة الادعاء العام السابقة أليسون سوندرز.

كما تضم القائمة 1097 شخصا بينهم لاعبون وسياسيون وشخصيات تلفزيونية شهيرة مثل لاعب الكريكيت بن ستوكس، وزعيم حزب المحافظين السابق لاين دانكان سميث، ومقدمة برامج الطهي نادية حسين وأخرين.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن "قائمة تضم اسماء المكرمين مع مطلع العام 2020 مع عناوينهم نشرت بالخطأ".

وأردف قائلا "لقد محونا القائمة فور اكتشافها".

"تعويضات"

وأكدت الحكومة أنها أبلغت مكتب مدير هيئة الرقابة على المعلومات والتي تتولى فرض غرامات على المنظمات، والجهات التي تنشر معلومات تؤثر على الخصوصية.

وأوضح رافي نايك، محامي حقوق البيانات، أنه علاوة على الغرامة التي يفرضها المكتب على الحكومة فإن الأشخاص الذين نشرت عناوينهم قد يقررون مقاضاة الحكومة والحصول على تعويضات.

وطالب المحامي كل من حصل على معلومات من القائمة بعدم تمريرها لآخرين، وإخبار مكتب التحقيق حتى لا يتعرضوا بدورهم للمساءلة لاحقا.

وقال عدد من الأشخاص لبي بي سي إن المعلومات ظلت متاحة منذ مساء الجمعة حتى الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينيتش صباح السبت، وهو ما يعني أنها ظلت نحو 5 ساعات، لكن الحكومة إن القائمة ظلت منشورة لمدة ساعة واحدة فقط.