الولايات المتحدة "قدمت معلومات استخباراتية أدت لإحباط أعمال إرهابية" في روسيا

مصدر الصورة Mikhail Svetlov/ Getty Images Image caption ترامب وبوتين في لقاء على هامش قمة الدول العشرين الصناعية الكبرى في أوساكا اليابانية 2019

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية معلومات استخباراتية أدت لإحباط "أعمال إرهابية" في روسيا، وفقا للكرملين.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب شكره خلالها على تقديم تلك المعلومات.

وأضاف أن تلك المعلومات نقلت إلى روسيا بواسطة أجهزة أمن خاصة، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وأكد الكرملين أن الرئيسين الروسي والأمريكي قد اتفقا على مواصلة التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب، وناقشا "عدة مسائل ذات اهتمام مشترك".

واعتقلت القوات الخاصة الروسية اثنين قالت إنهما كانا يخططان لتنفيذ هجمات إرهابية في أماكن مزدحمة في سانت بطرسبرغ خلال احتفالات العام الجديد.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن اعتقال الشخصين جرى بعد تلقي معلومات استخباراتية حول المشتبه بهما من الولايات المتحدة.

ما هي القضايا التي ناقشها ترامب وبوتين في مكالمتهما؟

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وكشف رئيس الجهاز، ألكسندر بورتنيكوف، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الاتصالات بين الأجهزة الأمنية في البلدين قد تكثفت في الآونة الأخيرة، في مجال الأمن الإلكتروني إضافة إلى مجالات أخرى.

وكانت واشنطن قد حذرت موسكو قبل عامين من مخطط لتفجير إحدى الكاتدرائيات الرئيسية في سانت بطرسبرغ، في حين ساهمت روسيا بفاعلية كبيرة في التحقيق الأمريكي في تفجير ماراثون بوسطن في عام 2013.