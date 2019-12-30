صور صحفية مذهلة من جميع أنحاء العالم في 2019

صوت مجلس النواب الأمريكي على إدانة الرئيس دونالد ترامب بعد أن قال، في سلسلة من التغريدات في يوليو/ تموز، إن عضوات الكونغرس رشيدة طليب، إلهان عمر، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وأيانا برسلي "أتين أصلا من بلدان تعتبر حكوماتها كارثة شاملة" ويجب "أن يعدن من حيث أتين".