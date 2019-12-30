صور صحفية مذهلة من جميع أنحاء العالم في 2019

  • 30 ديسمبر/ كانون الأول 2019

مجموعة مختارة من أفضل الصور، التي التقطها مصورو وكالات الأنباء حول العالم خلال هذا العام.

  • مزارع يغذي خرافه Mark Evans / Getty Images

    مزارع يغذي خرافه في قرية "لاوث" بأستراليا، في فبراير/ شباط.. وعانت أجزاء كبيرة من شرقي أستراليا من جفاف شديد لعدة أشهر، مما أصاب المجتمعات الزراعية بالشلل.

  • احتفال ديني بالهند Danish Siddiqui / reuters

    مريدون يلقون مسحوق الكركم قربانا للإله الراعي "خندوبا"، بينما يحمل آخرون محفة خلال احتفال "سومفاتي أمافاسيا" في معبد في جيجوري بالهند، في فبراير/ شباط.

  • رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، تعانق امرأة Hagen Hopkins / Getty Images

    رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، تعانق امرأة في مسجد كيلبيرني بالعاصمة ويلنغتون، في أعقاب حادث إطلاق نار جماعي على مسجدين بمدينة كرايستشيرش. توفي خمسون شخصا في 15 مارس/ آذار، حين أطلق رجل الرصاص على المصلين المسلمين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش، بينما كان يبث الهجوم مباشرة عبر موقع فيسبوك.

  • عائلات كردية تحتفل بعيد النوروز Micah Garen / Getty Images

    عائلات كردية تحتفل بعيد النوروز، في المنطقة الجبلية المحيطة بمدينة عقره في العراق. يصادف المهرجان رأس السنة الفارسية في شهر مارس/ آذار، وكذلك تساوي طول الليل بالنهار، ويتم الاحتفال به من قبل مجتمعات متنوعة في جميع أنحاء غرب ووسط آسيا.

  • كارلوس غصن (وسط الصورة) محاط بأفراد الشرطة Behrouz Mehri / AFP

    الشرطة تصطحب كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان السابق، إلى خارج سجن طوكيو المركزي في أبريل/ نيسان بعد الإفراج عنه بكفالة على خلفية تهم بالفساد المالي.

  • رجلان مثليان يقبلان بعضهما Drew Angerer / Getty Images

    لاعب كرة البيسبول السابق "خيسوس تافاريز" وحارس مرمى كرة القدم المكسيكي "خوان دي لا أو" يقبلان بعضهما، فوق درج مغطى بألوان قوس قزح بمناسبة "شهر الفخر" بأحد متنزهات نيويورك في يونيو/ حزيران الماضي. وكان مئات الآلاف من الأشخاص قد شاركوا في المسيرة في الثلاثين من مارس/ آذار، للمطالبة بحماية حقوق المثليين.

  • حريق كاتدرائية نوتردام Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

    لحظة انهيار برج كنيسة نوتردام في باريس، بينما تلتهم النيران الكاتدرائية في 15 أبريل/ نيسان.

  • جنازة جماعية في سريلانكا Carl Court / Getty Images

    نعوش تُحمل إلى قبر أثناء جنازة جماعية في كنيسة القديس سيباستيان، في نيغومبو بسريلانكا في 23 أبريل/ نيسان. وأسفرت سلسلة تفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في عدة مدن بهذه الدولة، خلال عيد الفصح، عن مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة آخرين.

  • تظاهرات في السودان Courtesy Lana H Haroun

    الطالبة السودانية آلاء صلاح البالغة من العمر 22 عاما لقبت بالملكة النوبية، بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تقود الهتافات ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

  • ترامب وكيم يونغ أون Kevin Lamarque / Reuters

    التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، عند خط الترسيم الفاصل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في 30 يونيو/ حزيران.

  • أشخاص يتراشقون بالطماطم Diana Sanchez / AFP

    أقيم المهرجان السنوي العاشر للتراشق بالطماطم بمدينة "سوتاماركان" في كولومبيا في يونيو/ حزيران، للاحتفال بنهاية موسم حصاد الطماطم.

  • عضوات بالكونغرس Jim Lo Scalzo / EPA

    صوت مجلس النواب الأمريكي على إدانة الرئيس دونالد ترامب بعد أن قال، في سلسلة من التغريدات في يوليو/ تموز، إن عضوات الكونغرس رشيدة طليب، إلهان عمر، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وأيانا برسلي "أتين أصلا من بلدان تعتبر حكوماتها كارثة شاملة" ويجب "أن يعدن من حيث أتين".