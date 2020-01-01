مصدر الصورة Getty Images

لطالما كانت بداية العام فرصة للاحتفال والتخلص من الأشياء التي تود نسيانها من العام السابق، والتطلع لأوقات أفضل في العام الجديد.

لذا يحب الجميع حفلات رأس السنة. لكن طرق الاحتفال تتباين بشدة، نعرض هنا بعضا من أكثرها غرابة.

1. الأرانب

مصدر الصورة Getty Images Image caption في مقاطعة يوركشر البريطانية يعتقدون أن الأرانب البيضاء تجلب الحظ

إحدى عادات مقاطعة يوركشر البريطانية تتمثل في الظهور غير المتوقع للأرانب في العام الجديد.

وتقول الأسطورة إنه عندما تقترب الساعة من منتصف الليل، يتعين عليك ترديد "أرانب سوداء، أرانب سوداء، أرانب سوداء".

وبمجرد أن تدق الساعة مع انتصاف الليل، معلنة عن بداية العام الجديد، يجب أن تقول "أرانب بيضاء، أرانب بيضاء، أرانب بيضاء".

ويُقال إن تلك العادة تجلب الحظ السعيد.

2. النيران

مصدر الصورة Getty Images Image caption تعد الألعاب النارية والاحتفالات المصحوبة بمشاعل النيران جزءا هاما في الاحتفالات في اسكتلندا

تستقبل اسكتلندا العام الجديد بحماس شديد مصحوب بتقاليد "هوغماناي"، التي تبدأ في يوم 31 ديسمبر/كانون الأول، وتستمر لمدة يومين.

ولا يُعرف كيف بدأت احتفالات هوغماناي تحديدا، لكن يُرجح أنها اكتسبت شعبيتها بعد غزو الفايكينغ لاسكتلندا، إذ أضاءوا النيران لطرد الأرواح الشريرة والاحتفال بتقلب الفصول إلى الشتاء.

واليوم، تعد الألعاب النارية والاحتفالات المصحوبة بمشاعل النيران جزءا هاما في الاحتفالات في اسكتلندا. وتقوم الفكرة على أن النار - كالشمس - تنقي الأرواح وتدمر الأرواح الشريرة.

3. التفاح

مصدر الصورة AFP Image caption يحمل الأطفال ويلز التفاح معلقا على أسياخ صغيرة

وفي ويلز، تعني كلمة "كالينيغ" هدية العام الجديد. ووفقا لتقاليد العام الجديد، يطوف الأطفال على أبواب المنازل ويتمنون للناس عاما سعيدا.

ويحملون في أيديهم ما يرمز لهذه الأمنيات، وهو تفاح محمول على أسياخ صغيرة، وعليه فصوص وفروع من النباتات الخضراء. ويتحول التفاح إلى زينة، ويعتبر رمزا للحظ السعيد في المنزل.

ويغني الأطفال ويتلقون هدايا صغيرة من الطعام والأموال مقابل جهودهم.

4. الألبسة الداخلية

مصدر الصورة Getty Images Image caption يؤمن بعض الناس في أمريكا الجنوبية أن حظوظ الناس في العام الجديد تتحدد وفقا لملابسهم الداخلية

وفي عدد من بلدان أمريكا الجنوبية، مثل المكسيك بوليفيا والبرازيل، تتحدد حظوظ الناس في العام الجديد وفقا لملابسهم الداخلية.

فالباحثون عن الحب يرتدون اللون الأحمر في ليلة رأس السنة. أما الباحثون عن الثراء، فيرتدون اللون الأصفر لجلب الحظ والثروة.

وإذا كنت تبحث عن السلام والهدوء في العام الجديد، فعليك باللون الأبيض.

5. إحراق الفزاعة

مصدر الصورة Getty Images Image caption في الإكوادور يضرم الناس النيران في الفزاعات في نهاية العام

وعلى غرار نيران اسكتلندا، يضرم الناس في الإكوادور النيران في الفزاعات المحشوة بالأوراق عند انتصاف الليل، لمنع استمرار أي سوء حظ أو أحداث مريرة من العام الماضي.

كما يحرقون صور الأشياء التي ترمز للعام الماضي، كطريقة لتنحية الماضي جانبا والتطلع للمستقبل.

وأيا كانت العادات التي تتبعها عائلتك، نتمنى لكم عاما سعيدا.