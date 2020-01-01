أغرب طرق استقبال العام الجديد: عندما يكون حظك حسب لون ملابسك الداخلية
لطالما كانت بداية العام فرصة للاحتفال والتخلص من الأشياء التي تود نسيانها من العام السابق، والتطلع لأوقات أفضل في العام الجديد.
لذا يحب الجميع حفلات رأس السنة. لكن طرق الاحتفال تتباين بشدة، نعرض هنا بعضا من أكثرها غرابة.
1. الأرانب
إحدى عادات مقاطعة يوركشر البريطانية تتمثل في الظهور غير المتوقع للأرانب في العام الجديد.
وتقول الأسطورة إنه عندما تقترب الساعة من منتصف الليل، يتعين عليك ترديد "أرانب سوداء، أرانب سوداء، أرانب سوداء".
وبمجرد أن تدق الساعة مع انتصاف الليل، معلنة عن بداية العام الجديد، يجب أن تقول "أرانب بيضاء، أرانب بيضاء، أرانب بيضاء".
ويُقال إن تلك العادة تجلب الحظ السعيد.
2. النيران
تستقبل اسكتلندا العام الجديد بحماس شديد مصحوب بتقاليد "هوغماناي"، التي تبدأ في يوم 31 ديسمبر/كانون الأول، وتستمر لمدة يومين.
ولا يُعرف كيف بدأت احتفالات هوغماناي تحديدا، لكن يُرجح أنها اكتسبت شعبيتها بعد غزو الفايكينغ لاسكتلندا، إذ أضاءوا النيران لطرد الأرواح الشريرة والاحتفال بتقلب الفصول إلى الشتاء.
واليوم، تعد الألعاب النارية والاحتفالات المصحوبة بمشاعل النيران جزءا هاما في الاحتفالات في اسكتلندا. وتقوم الفكرة على أن النار - كالشمس - تنقي الأرواح وتدمر الأرواح الشريرة.
3. التفاح
وفي ويلز، تعني كلمة "كالينيغ" هدية العام الجديد. ووفقا لتقاليد العام الجديد، يطوف الأطفال على أبواب المنازل ويتمنون للناس عاما سعيدا.
ويحملون في أيديهم ما يرمز لهذه الأمنيات، وهو تفاح محمول على أسياخ صغيرة، وعليه فصوص وفروع من النباتات الخضراء. ويتحول التفاح إلى زينة، ويعتبر رمزا للحظ السعيد في المنزل.
ويغني الأطفال ويتلقون هدايا صغيرة من الطعام والأموال مقابل جهودهم.
4. الألبسة الداخلية
وفي عدد من بلدان أمريكا الجنوبية، مثل المكسيك بوليفيا والبرازيل، تتحدد حظوظ الناس في العام الجديد وفقا لملابسهم الداخلية.
فالباحثون عن الحب يرتدون اللون الأحمر في ليلة رأس السنة. أما الباحثون عن الثراء، فيرتدون اللون الأصفر لجلب الحظ والثروة.
وإذا كنت تبحث عن السلام والهدوء في العام الجديد، فعليك باللون الأبيض.
5. إحراق الفزاعة
وعلى غرار نيران اسكتلندا، يضرم الناس في الإكوادور النيران في الفزاعات المحشوة بالأوراق عند انتصاف الليل، لمنع استمرار أي سوء حظ أو أحداث مريرة من العام الماضي.
كما يحرقون صور الأشياء التي ترمز للعام الماضي، كطريقة لتنحية الماضي جانبا والتطلع للمستقبل.
وأيا كانت العادات التي تتبعها عائلتك، نتمنى لكم عاما سعيدا.