مقتل رئيس أركان الجيش في تايوان بعد تحطم مروحيته العسكرية

مصدر الصورة Reuters Image caption اضطرت المروحية للهبوط بسبب سوء الأحوال الجوية

أفادت وزارة الدفاع في تايوان بمقتل رئيس أركان الجيش و7 من كبار العسكريين في حادث تحطم مروحية عسكرية في منطقة جبلية، اليوم.

وكان رئيس أركان الجيش، شن يي مينغ، و12 شخصاً آخرون يستقلون طائرة عسكرية من طراز بلاك هوك، حينما اضطروا للهبوط، بسبب "سوء الأحوال الجوية"، بالقرب من العاصمة تايبيه.

وأفادت تقارير سابقة بالعثور على بعض الناجين، لم يزل بعضهم "عالقين تحت حطام المروحية".

وكان الجنرال، شن يي مينغ، في طريقه لتفقُّد قاعدة للجيش في شمال شرق تايوان، حين وقع الحادث.

وأرسلت القوات الجوية التايوانية مروحيتين من طراز بلاك هوك ونحو 80 جنديا إلى مكان الحادث بالقرب من منطقة تونغو كريك في وولاي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية.

مصدر الصورة AFP Image caption كان الجنرال، شن يي مينغ، في طريقه لتفقُّد قاعدة للجيش في شمال شرق تايوان، حين وقع الحادث

وقالت قناة فوكوس تايوان إن المروحية أقلعت من قاعدة سونجشان الجوية في تايبيه في تمام الساعة 07:54 بالتوقيت المحلي (23:54 بتوقيت جرينتش) ، متجهة إلى قاعدة عسكرية في دونجاو في مقاطعة يلان لإجراء تفتيش.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها قامت بهبوط اضطراري بعد أن فقدت سلطات الطيران الاتصال بها قرب الساعة 08:22.

وعطّلت وعورة التضاريس الجغرافية لموقع الحادث، جهود فرق البحث والإنقاذ التي هُرعت لموقع الحادث فور فقدان الاتصال بالمروحية، بحسب ما قاله مسؤول تايواني لبي بي سي.

وكانت الولايات المتحدة قد باعت تايوان 60 مروحية من طراز بلاك هوك، عام 2010. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المروحية التي تحطمت اليوم، إحداها.

مصدر الصورة AFP Image caption قتل 8 أشخاص، كانوا على متن الطائرة، في حين تم إنقاذ 5 أشخاص

وعلَّقت الرئيسة التايوانية، تساي إنغ ون، التي تخوض سباق الانتخابات الرئاسية المزمعة في ال11 من يناير/كانون الثاني، أنشطة حملتها الانتخابية لثلاث أيام، إثر الحادث.

وتتنافس إنغ أون التي تنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي مع هان كو-يو من حزب الكومينتانغ، الذي يسعى لمزيد من التعاون مع الصين.

وتتمتع تايوان بالحكم الذاتي منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949. ولكن بكين تنظر إلى الجزيرة بوصفها مقاطعة صينية، سيتم ضمها إلى الصين، يوماً ما، حتى ولو بالقوة.