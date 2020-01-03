حادث طعن في باريس والشرطة تقتل المهاجم

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طعن رجل عددا من المارة في متنزه قرب العاصمة الفرنسية باريس، قبل أن يسقط قتيلا برصاص الشرطة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ووقع هجوم الطعن بالسكين في منطقة فيلجويف التي تقع على بعد سبعة كيلومترات جنوبي باريس.

واستهدف المهاجم أربعة أشخاص، وتفيد تقارير بأن إصابة اثنين منهم خطيرة.

وطاردت الشرطة المهاجم وأطلقت عليه الرصاص من مسافة قريبة من موقع الهجوم.

وقع الهجوم خارج أحد المتاجر، ويبدو أن الحادث كان عشوائيا.

ولم يعرف بعد الدافع وراء هذا الهجوم.

وتقول بعض التقارير إن المهاجم كان يرتدي سترة ناسفة، إلا أن ذلك لم يتأكد بعد.

ونصحت شرطة باريس المواطنين بعدم الاقتراب من متنزه أوت بريير، حيث وقع الهجوم.

وتعمل شرطة مكافحة الإرهاب في فرنسا على تقييم المكان وتحاول السلطات تحديد هوية المهاجم.

وقالت الشرطة إنها استمعت لإفادات عدة شهود.