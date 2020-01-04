صورة رسمية جديدة لملكة بريطانيا وورثة عرشها

مصدر الصورة RANALD MACKECHNIE Image caption الملكة والأمراء الثلاثة

احتفالاً ببداية العقد الجديد، أصدر قصر باكينغهام صورة تجمع ملكة بريطانيا مع الورثة الثلاثة المتتالين لعرشها.

ويظهر في الصورة إلى جانب الملكة إليزابيث الثانية كل من الأمير تشارلز أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة، وابنه الأكبر الأمير وليام دوق كامبريدج، والأمير جورج ابن الأمير وليام.

التقطت هذه الصورة في قصر باكينغهام في الأسبوع الذي سبق أعياد الميلاد، لكنها لم تنشر إلا مؤخراً.

وتعد هذه هي الصورة الرسمية الثانية، التي تجمع الأجيال الأربعة المتعاقبة من العائلة المالكة البريطانية

وتظهر الملكة إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 93 عاماً، واقفة أمام الأمراء الثلاثة وترتدي فستاناً أبيضا وممسكة بحقيبة يد.

ويقف ابنها، الأمير تشارلز، الذي كان يرتدي بذلة مخططة، وراءها مباشرة، ويضع ذراعه على كتف حفيده البالغ من العمر ست سنوات.

ويقف الأمير وليام، الذي كان يرتدي بذلة داكنة، مشبكاً يديه خلف جدته.

التقط الصورة رونالد ماكشني، الذي كان مسؤولا أيضاً عن التقاط الصورة الأخرى الوحيدة التي تجمع أجيال العائلة المالكة الأربعة معاً.

مصدر الصورة RANALD MACKECHNIE Image caption التقطت الصورة عام 2016، احتفالا بعيد ميلاد الملكة التسعين

وكانت الصورة السابقة التي تجمع الأجيال الأربعة للعائلة المالكة صدرت عام 2016، احتفالا بعيد ميلاد الملكة التسعين وتم طباعتها على طوابع تذكارية.

والتقطت الصورة الرسمية الجديدة يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول، في نفس اليوم الذي تم فيه تصوير أفراد العائلة المالكة الأربعة وهم يصنعون حلوى عيد الميلاد معا في القصر.