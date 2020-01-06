مصدر الصورة Getty Images Image caption ارتفاع نسبة الوفيات يرجع إلى خلط الفينتانيل بالهروين

حذر تقرير بريطاني من أن عدد الوفيات التي يسببها مخدر فينتانيل المسكن في ازدياد.

ويعد الفينتانيل، وهو من أنواع الأفيون الصناعي، أقوى 50 مرة من الهيروين. وقد ازدادت الوفيات التي سببها من ثمانية أشخاص في 2008 إلى 135 في 2017، بحسب ما يقوله التقرير.

وقال مجلس مكافحة إساءة استخدام العقّارات الاستشاري إن على الحكومة اتخاذ إجراءات لمعالجة "التهديد الحالي" الذي يمثله هذا المسكّن.

ويضيف المجلس أن ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا، الذي سببه الفينتانيل، يرجع إلى إضافته إلى الهيروين.

وبدأ تصنيع هذا العقّار في الأصل لتناوله كمسكن، لكنه تسرب إلى سوق المخدرات غير القانونية في بريطانيا.

وتسبب عقارات الأفيون الصناعي آلاف الوفيات في الولايات المتحدة. ونظرا لقوته، فإن أقل جرعة منه قد تكون مميتة.

وقال المجلس الاستشاري، الذي أعد التقرير والذي ينصح الوزراء بخصوص السياسات الواجب اتباعها بالنسبة إلى العقارات، إن الوفيات الناتجة عن الفينتانيل ارتفعت في بريطانيا، بالرغم من تصنيفه كمادة غير قانونية وإدراجه ضمن الفئة (أ) التي تضم أكثر المخدرات خطورة.

ما هو الفينتانيل؟

الفينتانيل مسكن شديد القوة، ويصفه الأطباء للمرضى في حالات الآلام الشديدة المزمنة، أو الآلام التي لا تستجيب للمسكنات الأخرى.

وهو مسكن من نوع الأفيون، ويعني هذا أن طريقة عمله في الجسم تعتمد على محاكاة المسكنات الطبيعية لدى البشر، التي تعرف بالإندورفين، والتي تعمل عن طريق منع وصول إشارات الألم إلى المخ.

وهناك خطر حدوث ضرر كبير من تناوله، إذا كانت الجرعة غير صحيحة، أو كانت قوته أكثر مما يحتمل.

ومن بين أعراض زيادة الجرعة المعروفة لتناول الفينتانيل: بطء التنفس وصعوبته، والغثيان، والقيء، والدوخة، وارتفاع ضغط الدم.

وقال الطبيب باودن-جونز، أحد المتخصصين في المجلس إن دخول الفينتانيل، والمخدرات الأفيونية الأخرى، إلى سوق المخدرات غير القانونية في بريطانيا "يثير القلق".

وأضاف: "للرد على هذا التهديد الماثل، يجب أن ننظر بعناية إلى الدروس المستفادة من الدول الأخرى، خاصة الولايات المتحدة، وكندا، لتطبيق سبل فعالة للتدخل".

وحث المجلس الاستشاري الوزراء على إجراء المزيد من البحوث على أنواع المسكنات القوية الشبيهة بالأفيون.

وقالت وزارة الداخلية، التي كلفت المجلس الاستشاري بإعداد التقرير، إنها "سوف تنظر بعناية" في توصيات التقرير.

وقال متحدث باسم الوزارة إنها أمرت بإجراء مراجعة كبيرة لسياسة جميع المسكنات، حتى تقلل من الأضرار التي تسببها.