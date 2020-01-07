مصدر الصورة EPA Image caption جماعات حقوق المرأة تحتج خارج المحكمة

قضت محكمة قبرصية بسجن فتاة بريطانية أربعة أشهر، مع وقف التنفيذ، بعد إدانتها بالكذب بشأن اغتصاب شباب إسرائيليين لها جماعيا في قبرص.

واحتضنت الفتاة، البالغة 19 عاما، أفراد أسرتها ثم غادرت المحكمة وهي تبكي، بعد إدانتها بالتسبب في الأذى العام.

وعلق تنفيذ الحكم الصادر عليها لمدة ثلاث سنوات، وأمرت الفتاة بدفع مبلغ 148 يورو رسوما قانونية. ويعني هذا تمكنها من العودة إلى بريطانيا بحرية.

واحتشدت ناشطاتمن جماعات حقوق المرأة تعبيرا عن احتجاجها خارج المحكمة، قبل صدور الحكم.

وقال القاضي، ميكاليس باباثاناسيو الذي أصدر الحكم في المحكمة الواقعة في منطقة فاماغوستا، للفتاة إنه منحها "فرصة ثانية".

وكانت أصوات الناشطين من قبرص وإسرائيل تسمع خارج قاعة المحكمة وهم يهتفون: "عدالة قبرص، عار عليك"، "أوقفوا لوم الضحية"، و"لستِ وحدكِ".

وقد أدينت الفتاة البريطانية عقب محاكمتها بعد تراجعها عن ادعاء اغتصابها جماعيا من قبل 12 إسرائيليا، في غرفة فندق في قبرص في يوليو/تموز.

وقالت الفتاة إن الشرطة القبرصية أجبرتها على الاعتراف بأنها كذبت بشأن الحادثة التي وقعت في الفندق، ولكن الشرطة تنفي هذا.