Image caption صورة من فيديو يظهر ما حدث بعد تحطم الطائرة

تحطمت طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينغ-737 في إيران، وكان على متنها أكثر من 170، بحسب ما قاله مسؤولون.

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن عمال الإنقاذ عثروا على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة الأربعاء.

وقال الهلال الأحمر الإيراني إنه لم يعثر على ناجين.

وقد تحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية بعد إقلاعها بقليل من مطار الإمام الخميني في العاصمة طهران، بحسب ما ذكرته وكالة فارس الرسمية.

وكانت الطائرة متوجهة إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت الحكومة الأوكرانية إنها شكلت مجموعة أزمة للتحقيق في الحادث.

وقالت السفارة الأوكرانية في إيران إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلا في المحرك هو الذي تسبب في تحطم الطائرة، ولم يكن الحادث بسبب هجوم بصاروخ أو عمل إرهابي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن مسؤول في منظمة الطيران المدني، أن الطائرة لم تعلن حالة الطوارئ.

وذكر التلفزيون الرسمي أن 32 أجنبيا كانوا على متن الطائرة.

وقطع الرئيس فولوديمير زيلينسكي زيارته إلى عُمان عائدا إلى بلاده، بحسب ما ورد في بيان رسمي.

وأكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي عدم نجاة أي شخص من الحادث قائلا إن "كل ركاب وأفراد طاقم طائرة البوينغ 737 "قتلوا".

وقال في البيان: "أقدم خالص التعازي إلى أقارب وأصدقاء الركاب والطاقم".

وليس من الواضح إن كان هناك صلة للحادث بالمواجهة الإيرانية الأمريكية.

مصدر الصورة AFP Image caption بقايا حطام الطائرة الأوكرانية التي كان على متنها 170 شخصا

وقد أرسلت فرق الإنقاذ إلى مكان تحطم الطائرة، ولكن رئيس الهلال الأحمر الإيراني قال لوسائل الإعلام الرسمية إنه "من المستحيل" لأي شخص أن يكون قد نجا من الحادث.

وكان من بين المسجلين على رحلة الطائرة 168 راكبا وتسعة من أعضاء الطاقم، بحسب ما قاله رئيس الوزراء، أوليكسي هونتشاروك.

ونقلت وكالة إسنا عن المتحدّث باسم جهاز إدارة الطوارئ في إيران، مجتبى خالدي، قوله إن عشر سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث.

وقالت محطة تلفزيون "برس تي في"، وهو التلفزيون الرسمي الناطق بالإنجليزية، إن الطائرة الأوكرانية سقطت بالقرب من باراند، وهي مدينة تقع في محافظة طهران.

وأوضح التلفزيون أن "النيران اشتعلت بالطائرة بعد تحطمها بقليل".

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد من موقع تحطم الطائرة أظهرت فرق إنقاذ تابعة للهلال الأحمر الإيراني وهي تفتش أرضا خلاء انتشر فيها الحطام.