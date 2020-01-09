بعد إعلان تخليهما عن المهام الملكية، محطات في رحلة الأمير هاري وزوجته ميغان
- 9 يناير/ كانون الثاني 2020
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أعلن دوق ودوقة ساسكس أنهما "سيتخليان" عن مهامهماكعضوين بارزين في العائلة المالكة.
ويقول الأمير هاري وزوجته ميغان إنهماسيقسمان وقتهما الآن بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية ويهدفان إلى أن يصبحا "مستقلين ماليا".