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في عام 2016، أصدر قصر كنسينغتون في لندن بيانا يؤكد فيه أن الأمير هاري يواعد الممثلة الأمريكية ميغان ماركل منذ "بضعة أشهر".وقد التقطت أول صور تجمعهما علنا في الأماكن العامة في تورونتو، حيث حضرا مباراة تنس للمقعدين ضمن دورة ألعاب إنفيكتس 2017 (دورة ألعاب مخصصة لجرحى ومعاقي الحروب من العسكريين)