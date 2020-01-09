بعد إعلان تخليهما عن المهام الملكية، محطات في رحلة الأمير هاري وزوجته ميغان

  • 9 يناير/ كانون الثاني 2020
الأمير هاري وزوجته ميغان مصدر الصورة PA Media
Image caption في عام 2016، أصدر قصر كنسينغتون في لندن بيانا يؤكد فيه أن الأمير هاري يواعد الممثلة الأمريكية ميغان ماركل منذ "بضعة أشهر".وقد التقطت أول صور تجمعهما علنا في الأماكن العامة في تورونتو، حيث حضرا مباراة تنس للمقعدين ضمن دورة ألعاب إنفيكتس 2017 (دورة ألعاب مخصصة لجرحى ومعاقي الحروب من العسكريين)

أعلن دوق ودوقة ساسكس أنهما "سيتخليان" عن مهامهماكعضوين بارزين في العائلة المالكة.

ويقول الأمير هاري وزوجته ميغان إنهماسيقسمان وقتهما الآن بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية ويهدفان إلى أن يصبحا "مستقلين ماليا".

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Image caption أعلن هاري وميغان عن خطبتهما بعد بضعة أسابيع من تصويرهما معا لأول مرة. وأخبرت ميغان بي بي سي أن طلب هاري الارتباط بها كان "مفاجأة مذهلة، لقد كانت حلوة وتلقائية ورومانسية للغاية".
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Image caption في فبراير/ شباط 2018، شارك الخطيبان في أول مهمة ملكية لهما معا بالاشتراك مع شقيق الأمير هاري الأمير ويليام وزوجته (دوق ودوقة كامبريدج)، إذ انضمت ميغان إلى مؤسسة "رويال فاونديشن" الخيرية، وقال هاري مازحا إن أربعتهم أصبحوا "عالقين معا".
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Image caption تزوج هاري وميغان في قلعة وندسور في 19 مايو/ أيار 2018 ، ووزعت 1200 دعوة عامة لحضور حفل زفافهما في القلعة، وقد سار موكب العرس عبر المدينة وركب الزوجان في عربة تجرها الخيول.
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Image caption اصطف ما يزيد عن 100000 من المهنئين على جانبي الطريق حيث مر موكب العروسين في مدينة وندسور.
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Image caption عقدت مراسم الزواج في كنيسة القديس جورج بحضور الملكة و 600 مدعو.
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Image caption تبادل الزوجان القبل فور انتهاء المراسم في كنيسة القديس جورج.
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Image caption حضر حفل الزفاف كل من الملكة إليزابيث ودوق إدنبرة وأعضاء آخرين من العائلة المالكة.
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Image caption الزوجان الجديدان في العربة بعد انتهاء مراسم الزواج.
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Image caption في يونيو/ حزيران 2018، ظهرت دوقة ساسيكس ميغان مع الملكة في أول مهمة ملكية لها، إذ افتتحتا رسميا جسر (ميرسي غايت واي) ومسرح (تشستر ستوري هاوس).
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Image caption في خريف 2018، أعلن قصر كنسينغتون في لندن أن الدوقة حامل ومن المتوقع أن تضع مولودها في فصل الربيع. وبعد الإعلان بفترة وجيزة، شرع الزوجان في أول جولة رسمية لهما في الخارج، حيث زارا أستراليا ونيوزيلندا وفيجي وتونغا.
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Image caption خلال جولتهما الرسمية، التقط الزوجان صور لهما في شاطئ بوندي في سيدني بأستراليا مع فريق ون ويف، وهو فريق محلي لممارسة رياضة ركوب الأمواج، يعمل على زيادة الوعي بالصحة العامة والصحة العقلية.
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Image caption في 6 مايو/ أيار 2019، أنجبت ميغان مولودا أسموه آرتشي هاريسون ماونت باتن وندسور، وأصبح ترتيبه السابع في ولاية العرش. وقال هاري للصحفيين: "كانت ولادة آرتشي أكثر تجربة مدهشة يمكن أن أتخيلها".
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Image caption في يونيو/ حزيران 2019، أعلن الزوجان أنهما انفصلا عن شاركتهما مع دوق ودوقة كامبريدج في مؤسسة رويال فاونديشن الخيرية التي شاركا في تأسيسها عام 2018.
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Image caption في الخريف الماضي، سافر آرتشي مع والديه دوق ودوقة ساسيكس إلى جنوب أفريقيا في أول جولة ملكية لهما كعائلة، وحقق لقاؤه مع رئيس أساقفة جنوب أفريقيا ديزموند توتو، شعبية كبيرة.
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Image caption نشر الزوجان صورة للأمير هاري وهو يحمل ابنه أثناء إقامتهم في كندا، كجزء من مجموعة صور تلخص عام 2019 على حساب العائلة على انستغرام.
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Image caption بعد رحلتهم إلى كندا، التقطت صورة للزوجين في يناير/ كانون الثاني 2020 في زيارة إلى كندا هاوس.

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