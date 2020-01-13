ملياردير ياباني يبحث عن "رفيقة العمر" لتصحبه في رحلة إلى القمر

مصدر الصورة Reuters Image caption مايزاوا يبحث عن رفيقة العمر كي تشاركه رحلته المرتقبة إلى القمر

يبحث الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا عن "رفيقة العمر" كي تصحبه في رحلة سياحية إلى القمر.

ويستعد قطب صناعة الموضة الياباني إلى الانطلاق في رحلة حول القمر تنظمها شركة "سبيس أكس" في عام 2023.

وقال مايزاوا (44عاما) إنه يريد أن يستمع بهذه التجربة مع امرأة "خاصة"، وطلب من الراغبات في اصطحابه تقديم طلب على موقعه.

وقال رجل الأعمال، الذي انفصل مؤخرا عن رفيقته الممثلة آيام غوريكي (27 عاما): "بعدما أخذ الشعور بالوحدة يسيطر علي، وجدت نفسي أفكر في شيء واحد: الاستمرار في حب امرأة".

وأضاف: "أطمح في العثور على 'شريكة حياة'، وأريد أن أصرخ معها لأعبر عن حبنا من الفضاء الخارجي".

وتوجد على الموقع قائمة بشروط وتفاصيل عملية التقديم والاختيار التي تستغرق ثلاثة أشهر.

ومن بين الشروط أن تكون المتقدمة غير متزوجة ولا يقل عمرها عن 20 عاما، ولديها رغبة في الانطلاق في رحلة إلى الفضاء.

وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 17 يناير/كانون الثاني، على أن يُتخذ القرار النهائي بحلول نهاية مارس/آذار المقبل.

وستكون هذه الرحلة أول زيارة للقمر من قبل إنسان منذ هبوط سفينة الفضاء "أبولو 17" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا على القمر في عام 1972.