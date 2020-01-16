لماذا تتودد أكثر من عشرين ألف فتاة لهذا الرجل؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption قال مايزاوا إنه يريد أن يستمتع بهذه التجربة مع امرأة "خاصة"

قالت شركة تلفزيون أبيما الخميس، أن أكثر من عشرين ألف فتاة تقدمن بطلبات لتصبح إحداهن "رفيقة العمر" للملياردير الياباني يوساكومايزاوا، وذلك قبل بث القناة برنامجا وثائقيا يحكي قصة بحثه عن "شريكة حياته" لتصحبه في رحلة الى القمر.

وأثار مايزاوا، الذي سيكون أول مسافر خاص على متن مركبة الفضاء إيلون موسك، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي عندما أبلغ متابعيه على تويتر عن نيته تقديم الهدية الفضائية التي تبلغ قيمتها 9 ملايين دولار ، ما جعله أبرز مشاهير تويتر في اليابان.

ويستعد مايزاوا، قطب صناعة الموضة الياباني، إلى الانطلاق في رحلة حول القمر تنظمها شركة "سبيس أكس" في عام 2023.

وقال مايزاوا (44 عاما) إنه يريد أن يستمتع بهذه التجربة مع امرأة "خاصة"، وحث الراغبات في اصطحابه على تقديم طلب عبر موقعه.

وقال رجل الأعمال، الذي انفصل مؤخرا عن رفيقته الممثلة آيام غوريكي (27 عاما): "بعدما أخذ الشعور بالوحدة يسيطر علي، وجدت نفسي أفكر في شيء واحد: الاستمرار في حب امرأة".

وتتضمن صفحة البرنامج على الموقع الإلكتروني لتلفزيون أبيما تطبيقا يحتوي استمارة تقديم طلب للاشتراك في البرنامج، إضافة إلى "اختبار تشخيص الحب"، حيث يمكن للمتقدمات اختبار مدى توافقهن مع ميزاوا.

وكان رجل الأعمال قد باع علامته التجارية عبر الإنترنت للأزياء والمسماه زوزو إنك Zozo Inc إلى مؤسسة مجموعة سوفت بنك SoftBank Group Corp العام الماضي.

ويحتوي اختبار تشخيص الحب على أسئلة وخيارات متعددة للإجابة، على سبيل المثال "أين ستذهب إذا اتيح لك السفر على متن طائرة خاصة؟" و "إماذا ستقول إذا ضرط مايزاوا أمامك؟"، مع صور متعددة للملياردير تتدرج من سعيد إلى حزين لاختيار أحدها كإجابة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption مايزاوا مع رفيقته الممثلة آيام غوريكي التي انفصل مؤخرا

تعد شركة تلفزيون أبيما، المدعومة من وكالة سايبر أيجانسي للإعلانات عبر الإنترنت وبث أساهي التلفزيوني، واحدة من الداعمين اليابانيين الأوائل لبرنامج المواعدة الواقعية.

ويعد الاتفاق مع الملياردير يوساكو لعمل البرناج الوثائقي "فل مون لفرز"عنه، بمثابة نقلة نوعية لشركة تلفزيون أبيما، إذ يهدف إلى الحصول على تفاعل عال على وسائل التواصل الاجتماعي والوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين الصغار الذين لا يشاهدون التلفاز.

وتتضمن برامج تلفزيون أبيما الحالية والقادمة برامجا للمواعده أحدها يساعد المتسابقات الناطقات باللغة اليابانية على الارتباط برجال أجانب لا يتكلمون لغتهن، والأخر يساعد الفتيات على مواعدة "أمراء" يكبروهن بعدة سنوات.

وكانت شبكات البث التلفزيوني اليابانية العامة في السابق تتردد كثيرا في تقديم خدمات البث المباشر لمثل هذه البرامج حتى على سبيل الدعاية الإعلانية مدفوعة الأجر.

لكن الآن، ستبدأ شبكة البث التلفزيوني العامة "إن أتش كي"، التي كانت مقيدة قانونيا من تقديم مثل هذه الخدمات، في تقديم البث المباشر في أبريل/ نيسان، بعد تغيير القانون العام الماضي.

واكتسبت برامج تنسيق المواعدة الواقعية المباشرة، رواجا كبيرا خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج المواعدة الواقعية المباشر "تيريس هاوس"، والتي ساهم في تطويره المذيع المعروف فوجي هولدينغز قبل أن تنجح شبكة نتفلكس العالمية من توقيع عقد معه، ما ساعدها في بناء قاعدة دولية لمشجعيها من خلال خدماتها المريحة والمنافسة بأسلوب متزن.