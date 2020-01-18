مصدر الصورة Getty Images Image caption خاجيندرا تابا ماغار

توفي أقصر رجل في العالم قادر على المشي، حسب تصنيف موسوعة غينيس للأرقام القياسية، في مستشفى في نيبال عن عمر يناهز 27 عامًا.

ويبلغ طول خاجيندرا تابا ماغار، من منطقة باغلونغ في نيبال، 67.08 سم. وقال شقيقه إنه توفي يوم الجمعة بعد معاناة طويلة من الالتهاب الرئوي.

وأشاد ماغار بأخيه قائلاً: "لم يمنعه حجمه الصغير من الاستمتاع بالحياة لأقصاها".

حصل ماغار على لقب أقصر رجل في العالم في عيد ميلاده الثامن عشر عام 2010، في حفل حضرته شخصيات محلية ودولية.

وقال في ذلك الوقت: "لا أعتبر نفسي رجلًا صغيرًا، أنا رجل كبير. آمل أن يمكّنني هذا اللقب من إثبات ذلك والحصول على منزل مناسب لي ولعائلتي".

ولدى موسوعة غينيس فئتان للأشخاص ذوي القامة القصيرة - القادر منهم على المشي وغير القادرعلى ذلك. إذ سجلت الموسوعة فلبيني جونيري بالوينج، وهو غير قادر على المشي أو الوقوف دون مساعدة، كأقصر رجل غير متنقل في العالم، ويبلغ طوله 59.93 سم.

وكان ماغار قد فقد لقبه كأقصر رجل متنقل في العالم أمام مواطنه النيبالي، تشاندرا بهادور دانجي، الذي يبلغ طوله 54.6 سم. واستعاد اللقب بعد وفاة دانجي في عام 2015.

لفت ماغار أول مرة نظر بائع متجول عندما كان في الرابعة عشرة من العمر، واقتاده إلى المعارض المحلية، حيث كان الأطفال يدفعون النقود ليتصوروا بجواره.

بعد حصوله على لقب غينيس في عام 2010، سافر حول العالم وظهر في التلفزيون في أوروبا والولايات المتحدة، كما أصبح الوجه الرسمي لحملة السياحة في نيبال.

وقال كريج غلينداي، رئيس تحرير مجلة غينيس، إن سماع نبأ وفاة السيد ماغار "محزن للغاية".وقال "ابتسامته المشرقة كانت معدية لدرجة أنه أذاب قلب كل من قابله."