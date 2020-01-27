كوبي براينت: نجوم الفن والرياضة ينعون أسطورة كرة السلة

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كان كوبي براينت "أحد أكثر اللاعبين استثنائية" في تاريخ كرة السلة وقد "ألهم الكثيرين في جميع أنحاء العالم".

وتوفي الشاب البالغ من العمر 41 عاما في حادث تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا يوم الأحد مع ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما.

ولعب براينت طوال مسيرته، التي بلغت 20 عاما، مع فريق لوس أنجليس ليكرز. واعتزل اللعب في أبريل/ نيسان عام 2016.

وتشمل إنجازاته الفوز بلقب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين لعام 2008، وأفضل لاعب لمرتين في نهائيات الدوري، كما كان هداف الدوري لمرتين وبطلا أولمبيا مرتين.

واشتهر كوبي بتسجيل 81 نقطة، أثناء مباراة أمام فريق تورونتو رابتورز في عام 2006، وهو ثاني أكبر عدد من النقاط يحرزه لاعب واحد في مباراة، في تاريخ الرابطة الوطنية لكرة السلة.

وقد فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير في عام 2018، عن فيلم (عزيزتي كرة السلة) Dear Basketball، وهو فيلم مدته خمس دقائق قائم على رسالة حب إلى الرياضة، كتبها في عام 2015.

مصدر الصورة Getty Images Image caption فاز براينت بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير في عام 2018، عن فيلم (عزيزتي كرة السلة)

وبالإضافة إلى ابنته جيانا، لدى براينت من زوجته فانيسا ثلاث بنات أخريات، هن: ناتاليا، وبيانكا، وكابري.

وقال آدم سيلفر المسؤول في الدوري الأمريكي للمحترفين "إن أسرة الدوري الأمريكي للمحترفين دمرتها مأساة فقدان كوبي".

وأضاف "على مدار 20 موسما، كان كوبي مثالا يحتذى وتجسيدا لما يكون عليه اللاعب عندما تمتزج الموهبة الرائعة بالتصميم المطلق على الفوز. لقد كان أحد أكثر اللاعبين استثنائية في تاريخ لعبتنا".

أهل الفن والمشاهير يتذكرون براينت

في حفل توزيع جوائز غرامي Grammy للموسيقى، الذي أقيم في ستايبلز أرينا Staples Arena، حيث لعب براينت، أشاد العديد من الموسيقيين والمغنين بنجم كرة السلة الراحل.

وكانت كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب كايني ويست، والمطربان الأمريكيان جستين بيبر، وتيلور سويفت، والممثل ليوناردو دي كابريو من بين من نشروا تغريدات على تويتر ينعون فيها براينت.

إذ كتبت كيم "قلبي مثقل بالحزن، لا ينبغي لأحد أن يختبر ما تمر به أسرة براينت، لقد أثر فينا موته بشكل كبير، لكن لا يمكنني تصور ما تشعر به فانيسا لفقدان زوجها وابنتها الصغيرة، مجرد التفكير في ذلك يثير بكائي".

أما نجم الغناء الشاب جستين بيبر فقد كتب تحت صورة جمعته ببراينت على موقع انستغرام "هذا لا يصدق، لطالما شجعتني وكنت قدوة لي، أحبك".

وقال دي كابريو في تغريدة إن كوبي كان حقيقة أكبر من الحياة، فليرقد بسلام هو وكل من كان معه، أتقدم بأحر التعازي وكل الحب لأسرته، لوس أنجليس لن تكون بفقده مثلما كانت أبدا".

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كيف كانت ردود الفعل؟

كتب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على موقع تويتر "كان كوبي أسطورة في الملعب وكان قد بدأ للتو مسارا مهنيا جديدا كان يمكن أن يبدع فيه ويصبح على نفس القدر من الأهمية".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كوبي براينت، على الرغم من كونه أحد لاعبي كرة السلة العظماء عبر العصور، لكنه كان قد بدأ توا حياته فعليا. لقد أحب أسرته كثيرا، وكان لديه شغف بالمستقبل، وفقدان ابنته الجميلة جيانا، تجعل هذه اللحظة أكثر مأساوية".

أما لاعب كرة السلة الشهير مايكل جوردان فقال "لقد أحببت كوبي، كان مثل الأخ الأصغر بالنسبة لي، اعتدنا على التحدث كثيرا، وسأفتقد حقا تلك المحادثات".

وكذلك عبر لاعب الغولف المحترف تايغر وودز، عن عميق حزنه لفقد براينت قائلا"إنه لأمر محزن للغاية ويصعب تصديقه".

وكتب مايك تايسون، بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل، على موقع تويتر "إني أشارك العالم حزنه على فقد أسطورة، لا تستطيع الكلمات التعبير عن مدى حزني".

وكتب مهاجم برشلونة ليونيل ميسي على إنستغرام "الكلمات تعجز عن التعبير عن مدى حزني لهذه الفاجعة، كل حبي لعائلة كوبي وأصدقائه".

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وقال كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس إن الأخبار "مفجعة" مضيفا أن براينت "أسطورة حقيقية وإلهام للكثيرين" ، في حين قال لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا "الأبطال يأتون ويذهبون والأساطير تبقى إلى الأبد".

أما مهاجم البرازيل وباريس سان جيرمان نيمار، فقد قدم تعازيه بطريقة استثنائية، فبعد تسجيله ركلة جزاء في الشوط الثاني من مباراة كان يلعبها ليل الأحد، رفع إصبعين من إحدى يديه وأربعة من اليد الأخرى، في إشارة إلى رقم 24 وهو رقم قميص براينت، ثم انحنى وأشار للسماء، وأهدى الهدف لروح براينت.

وعلق لاعب التنس الأول في العالم رافاييل نادال قائلا "لقد استيقظت هذا الصباح على أخبار مروعة عن وفاة واحد من أعظم الرياضيين في العالم، كوبي براينت وابنته جيانا، أتقدم بأحر التعازي لزوجته وعائلته، إني في حالة صدمة".