بريكست: أفراح وأحزان مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في الساعة 23:00 (بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة، وذلك بعد 47 عاما من عضويتها فيه. ومع العد التنازلي لموعد الخروج، عمت بريطانيا فعاليات لمؤيدي ومعارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
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AFP
هؤلاء الأشخاص يحتفلون بحلول لحظة الخروج، وذلك في مدينة وارينغتون بوسط بريطانيا.
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Dominic Lipinski/PA Wire
معارضون للخروج من الاتحاد الأوروبي يوقدون الشموع، في ساحة سميث سكوير بمنطقة ويستمنستر بوسط العاصمة لندن.
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Getty Images
أحد مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتسلق قاعدة تمثال وينستون تشرشل قبالة مبنى البرلمان في لندن.
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Getty Images
في بروكسل، تمت إزالة علم بريطانيا من مبنى المجلس الأوروبي.
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PA Wire
أضيء مبنى وزارة الخارجية والكومنولث في وسط لندن بألوان العلم البريطاني.
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Henry Nicholls / REUTERS/
مؤيدون للخروج بساحة البرلمان في لندن.
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Jeff J Mitchell/Getty Images
نظم معارضو البريكست مسيرة، عبر شارع "وايتهول" بمنطقة ويستمنستر، حيث مقر الحكومة، من أجل "توديع حار" للاتحاد.
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Ben STANSALL / AFP
رسالة مؤيدة للاتحاد الأوروبي على جانب جسر في بلدة "رامسغيت" بمقاطعة كنت.
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Danny Lawson / pa
زوجان يحتفلان في حانة ببلدة "ساوث إيمسول" بمقاطعة يوركشير.
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Danny Lawson / PA
بريطانيون يشاهدون تقريرا تلفزيونيا عن خروج بلدهم من الاتحاد في الحانة ذاتها.
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Henry Nicholls / REUTERS/
رافضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تمسك لافتة مكتوب عليها "عانق مؤيدا للبقاء"، وذلك في العاصمة لندن.
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PAUL ELLIS / AFP
عقدت الحكومة، برئاسة بوريس جونسون، اجتماعا في مدينة "ساندرلاند"، التي كانت أول مدينة تعلن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عندما تم إعلان نتائج الاستفتاء على الأمر في عام 2016.
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