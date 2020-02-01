عقدت الحكومة، برئاسة بوريس جونسون، اجتماعا في مدينة "ساندرلاند"، التي كانت أول مدينة تعلن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عندما تم إعلان نتائج الاستفتاء على الأمر في عام 2016.