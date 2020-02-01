بريكست: أفراح وأحزان مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

  • 1 فبراير/ شباط 2020

غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في الساعة 23:00 (بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة، وذلك بعد 47 عاما من عضويتها فيه. ومع العد التنازلي لموعد الخروج، عمت بريطانيا فعاليات لمؤيدي ومعارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

  • أشخاص يحتفلون AFP

    هؤلاء الأشخاص يحتفلون بحلول لحظة الخروج، وذلك في مدينة وارينغتون بوسط بريطانيا.

  • أشخاص يوقودون الشموع Dominic Lipinski/PA Wire

    معارضون للخروج من الاتحاد الأوروبي يوقدون الشموع، في ساحة سميث سكوير بمنطقة ويستمنستر بوسط العاصمة لندن.

  • احتفالات بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي Getty Images

    أحد مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتسلق قاعدة تمثال وينستون تشرشل قبالة مبنى البرلمان في لندن.

  • شخص ينزل علم بريطانيا Getty Images

    في بروكسل، تمت إزالة علم بريطانيا من مبنى المجلس الأوروبي.

  • مبنى وزارة الخارجية البريطانية PA Wire

    أضيء مبنى وزارة الخارجية والكومنولث في وسط لندن بألوان العلم البريطاني.

  • أشخاص يحتفلون Henry Nicholls / REUTERS/

    مؤيدون للخروج بساحة البرلمان في لندن.

  • لافتة مؤيدة للاتحاد الأوربي Jeff J Mitchell/Getty Images

    نظم معارضو البريكست مسيرة، عبر شارع "وايتهول" بمنطقة ويستمنستر، حيث مقر الحكومة، من أجل "توديع حار" للاتحاد.

  • لافتة مؤيدة للاتحاد الأوربي Ben STANSALL / AFP

    رسالة مؤيدة للاتحاد الأوروبي على جانب جسر في بلدة "رامسغيت" بمقاطعة كنت.

  • رجل وامرأة يحتفلان Danny Lawson / pa

    زوجان يحتفلان في حانة ببلدة "ساوث إيمسول" بمقاطعة يوركشير.

  • أشخاص يشاهدون التلفزيون Danny Lawson / PA

    بريطانيون يشاهدون تقريرا تلفزيونيا عن خروج بلدهم من الاتحاد في الحانة ذاتها.

  • امرأة تمسك بلافتة Henry Nicholls / REUTERS/

    رافضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تمسك لافتة مكتوب عليها "عانق مؤيدا للبقاء"، وذلك في العاصمة لندن.

  • مجلس الوزراء البريطاني PAUL ELLIS / AFP

    عقدت الحكومة، برئاسة بوريس جونسون، اجتماعا في مدينة "ساندرلاند"، التي كانت أول مدينة تعلن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عندما تم إعلان نتائج الاستفتاء على الأمر في عام 2016.

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