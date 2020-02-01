إجبار رجل على مغادرة طائرة ركاب لارتدائه قناع غاز

مصدر الصورة Getty Images Image caption استقل الرجل رحلة أخرى بدون القناع

أُجبر رجل على مغادرة طائرة ركاب في الولايات المتحدة لرفضه نزع قناع غاز كان يرتديه، بعدما أثار الذعر بين الركاب، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وارتدى الرجل القناع على متن رحلة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية متجهة من دالاس إلى هيوستن يوم الخميس.

وطلب طاقم الطائرة من الرجل إزالة القناع بعد أن بدأ الركاب يشتكون، لكنه رفض، وهو ما أدى إلى تأخر الرحلة لمدة ساعة تقريبا.

وفي نهاية الأمر، غادرت الطائرة بدونه. وقد حُجز له في الرحلة التالية، حيث سافر بدون القناع.

وقال أحد ركاب الطائرة، ويُدعى جوزيف ساي، لمحطة تلفزيونية في هيوستن "وجدت رجلا يستقل الطائرة وهو يرتدي قناعا للغاز، وهو ما بدا غريبا".

وأضاف "على الفور، بدأ الناس في مؤخرة الطائرة بالحديث. لم يكن بوسعك أن ترى وجهه. لم يكن بوسعك التعرف على أي من ملامحه. كان الناس خائفين من أن يكون قد تمكن من تهريب شيء ما على متن الطائرة وأنه يرتدي القناع للحفاظ على سلامته".

واعتقد جوزيف في بادئ الأمر أن قناع الغاز مرتبط بفيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة 259 شخصًا في الصين حتى الآن.

"لكن بعد ذلك لاحظت أن القناع لا يحتوي على المُرشّح، لذلك بدا الأمر غير منطقي".

وأضاف "ما سمعناه من المرأة التي كانت تجلس بجانبه هو أنه قال إنه يريد إيصال رسالة ما. لا ندري ما هي تلك الرسالة".