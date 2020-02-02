العثور على عشرات دبب الكوالا ميتة في مزرعة لإنتاج الأخشاب في أستراليا

مصدر الصورة Reuters Image caption يواجه حيوان الكوالا عددا من التهديدات كقطع الأشجار التي يعيش عليها إضافة إلى حرائق الغابات

عثرت السلطات الأسترالية على العشرات من دببة الكوالا ميتة أو مصابة في معمل لإنتاج الأخشاب في ولاية فيكتوريا، ما دفع المسؤولين إلى التحقيق في الحادث.

جرى قطع أشجار الصمغ الأزرق، موئل حيوانات الكوالا، من مزرعة في ديسمبر/ كانون الأول، ولم يتبق سوى عدد قليل من الأشجار المتفرقة.

وقد ماتت بعض الكوالا جوعا وهي على الأشجار المتبقية. بينما يبدو أن البعض الآخر منها ماتت دهسا بالجرافات.

وعزلت السلطات 80 من الكوالا الباقية على قيد الحياة وتوفر حاليا لها العناية اللازمة.

ويأتي ذلك بعد مقتل عشرات الآلاف من حيوان الكوالا في حرائق الغابات التي دمرت أجزاء واسعة من أستراليا. وتضع وزارة البيئة الأسترالية الكوالا ضمن قائمة الحيوانات "المهددة".

" أستراليا يجب أن تشعر بالخجل"

وقالت مجموعة أصدقاء الأرض في أستراليا، إنه بعد تسجيل المزرعة كموطن لحيوانات الكوالا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وردت تقارير عن وجود المئات من الكوالا الجائعة.

وأضافت المجموعة "من الواضح أن الناس شاهدوا جرف أكوام من الكوالا الميتة".

وقالت وزارة البيئة والأراضي والمياه والتخطيط إنها مستعدة لرفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن الحادث.

ونشرت هيلين أوكلي، أحد السكان المحليين، مقطع فيديو على فيسبوك يوم الأربعاء، تقول فيه إنها شاهدت الكوالا الميتة في الموقع.

وأضافت "يجب أن تخجل أستراليا من هذا. نحن بحاجة إلى المساعدة".

وقالت جماعة حماية الحيوانات في أستراليا، إنها أرسلت فرقا إلى الموقع "لإنقاذ أكبر عدد ممكن من هذه الحيوانات الثمينة".

مصدر الصورة Getty Images Image caption يلزم القانون الشركات التي تملك مزارع الأشجار التي يعيش فيها الكوالا على توفير "مراقبين" للتعرف على وجود الكوالا قبل بدء عملية تقطيع الأشجار

وأضافت "ما زلنا نجمع التفاصيل المتعلقة بما حدث في هذا الحادث، لكن يبدو أن هناك انتهاكات مختلفة للتشريعات، بما في ذلك قانون منع القسوة على الحيوانات، الذي سندعم السلطات في تطبيقة".

قال أندرو بريتشارد من وزارة البيئة إنه تم التخلص من 25 كوالا كانت تتعذب بسبب الحادث. وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام إنه "سيتم إعادة تأهيل حيوانات الكوالا الباقية على قيد الحياة في مرحلة لاحقة".

التحقيقات جارية

وحتى الآن لا تزال الشركة المسؤولة عن قطع الأشجار غير معروفة. ووفقا للهيئة المسؤولة عن تجارة قطع الأشجار، فإن المقاول اتبع جميع البروتوكولات الرسمية لحماية الحيوانات عند قطع هذه الأشجار في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومع ذلك ، فإن جماعة حماية الحيوانات الأسترالية تقول إنها تحقق في العديد من الانتهاكات الواضحة للتشريع.

وتضيف "بموجب القانون، يجب على الشركات التي تملك هذه المزارع توفير "مراقبين" " لتحديد وجود الكوالا على الأشجار قبل بدء عملية قطع الأشجار، بحيث يمكن إنزالها ونقلها بأمان. كما أن هناك أيضا مسؤولية قانونية تضمن رعاية الكوالا بعد قطع الأشجار".

وقالت رابطة منتجات الغابات الأسترالية إن الأشجار المتبقية جرى إزالة حيوانات الكوالا عنها بعد مغادرة المقاولين. وتعهدت بالتحقيق في ذلك.

قال الرئيس التنفيذي للرابطة روس هامبتون لوسائل إعلام "من غير الواضح حتى الآن من الذي قطع الأشجار مع الكوالا التي كانت تعيش عليها، لكن من المؤكد تماما أن من قام بذلك لم يكن صاحب المزرعة أو شركة غابات.

وأضاف "نؤيد جميع من يطالبون بتطبيق أقصى العقوبات القانونية على الجناة".