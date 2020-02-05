مصدر الصورة AFP Image caption تصل عقوبة التجديف في إندونيسيا إلى السجن لخمس سنوات

أعفيتامرأة تعاني من مرض عقلي من عقوبة السجن بتهمة التجديف في إندونيسيا، بعد إدخالها كلب إلى مسجد بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكارتا.

وانتشر فيديو عبر الإنترنت في يوليو الماضي يظهر سوزَثي مارغريت تدخل إلى المسجد مرتديةً حذاءً قبل أن تسمح لكلبها بالركض داخل المسجد. وأثار هذا الفيديو في حينه غضباً في الدولة ذات الغالبية المسلمة حيث يعتبر كثيرون أن الكلاب "نجسة".

وقررت لجنة القضاة في مدينة بوغور بالقرب من جاكارتا، الأربعاء، أن السيدة ارتكبت تجديفاً، لكنهم خلصوا إلى أنها لا يمكن أن تعتبر مسؤولةً عن أفعالها. إذ تعاني مارغريت من مرض"فصام الارتياب"، وفقاً لفحوصات الطب النفسي عام 2013.

وكانالادعاء العام طالب بمعاقبتها بالسجن ثمانية أشهر.

ماذا جرى في الفيديو؟

يظهر الفيديو سيدة تبدو متعبة ومكتئبة تدخل إلى مسجد في بوغور، لتقول إنها مسيحية كاثوليكية وإن زوجها سيعقد قرانه في هذا المسجد في وقت لاحق من ذلك اليوم.

واتهمت المرأة المسجد بأنه وراء تحول زوجها إلى اعتناق الديانة الإسلامية، بينما يظهر كلبها راكضاً داخل المسجد.

ثم يظهر أشخاص من المسجد يقولون إنهم لا يعلمون شيئاً عن الزفاف المذكور.

في أعقاب ذلك يظهر الفيديو المرأة وهي تركل حارسا طلب منها المغادرة.

وأفادت تقارير بأن الكلب قد نفق في وقتٍ لاحق إثر قيام سيارة بصدمه في الشارع.