مصدر الصورة FACEBOOK ALENA FEDCHENKO Image caption الطبيبة الأوكرانية ألينا مع الطفل الذي ساعدت في ولادته على متن الطائرة القطرية

روت طبيبة أوكرانية قصة مساعدتها في توليد امرأة على متن طائرة قطرية أثناء رحلة لقضاء عطلتها في بانكوك.

وقالت الأوكرانية ألينا فيدشنكو، وهي طبيبة أنف وأذن وحنجرة، إنها كانت في رحلة من الدوحة إلى بانكوك مساء الثلاثاء، عندما أعلن الطاقم عن حاجته العاجلة إلى طبيب للمساعدة في حالة طارئة.

وسريعا أعلنت الطبيبة ألينا عن نفسها وأبدت استعدادها للمساعدة، وعندما توجهت إلى غرفة المضيفات وجدت سيدة تايلاندية ممدة على الأرض في حالة مخاض.

وعن مشاعرها في تلك اللحظة قالت ألينا لبي بي سي باللغة الأوكرانية، "كنت قلقة بالفعل من حدوث أي خطأ. لكن الأمور سارت بشكل سلس".

وأكدت أن عملية الولادة استغرقت 20 دقيقة فقط، على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية.

وقالت الطبيبة "لقد قطعت الحبل السري. وأخرجت المشيمة"، مضيفة "في أقل من ثانية، تذكرت كل ما تعلمته من قبل".

وأوضحت "لم أشعر بأي توتر ولم أرتجف. بدأت ببساطة في فعل ما كان علي فعله. ارتديت قفازات وأعددت المرأة لعملية الولادة. كان الطفل على وشك الخروج. كانت في المرحلة الثانية من المخاض".

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مصدر الصورة FACEBOOK ALENA FEDCHENKO Image caption طاقم الطائرة احتفى بالطبيبة الأوكرانية في درجة رجال الأعمال

وكشفت ألينا أن عملية الولادة كانت سريعة وبدون تعقيدات، والطفل كان في صحة جيدة. والمثير أن المرأة "لم تصرخ على الإطلاق"، وتقول :"ظللت أخبرها أن كل شيء سيكون على ما يرام، وأنني طبيبة وأنها في أيد أمينة".

احتفال في درجة رجال الأعمال

بعد العملية أعلن قائد الطائرة أن هناك مولودا جديدا على متن الطائرة مما أثار إعجاب الركاب وأخذوا يصفقون.

ثم اتخذ القرار بالهبوط في كالكوتا في الهند، حيث نقلت الأم والطفل إلى المستشفى.

ولا تسمح الخطوط الجوية القطرية بركوب "الأمهات الحوامل في أسابيع الحمل الأخيرة". ولم تعلق الشركة على ما حدث.

وبعد تأخير طويل في الهند أقلعت الطائرة إلى وجهتها الأساسية في تايلاند.

وتمت دعوة الطبيبة التي كانت في طريقها لقضاء العطلة في فيتنام إلى الاحتفال في درجة رجال الأعمال وقدم لها أفراد الطاقم الشمبانيا وفاكهة.

وقالت الطبيبة ألينا: "كان الجميع يشكرونني ويصافحونني" ، مضيفة أنها شعرت بالنشوة بعد تجربة بالغة الشدة.