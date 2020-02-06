مصدر الصورة Joshy Maliyekkal Image caption سبب تلوث المياه بالمشروبات الكحولية صدمة للسكان

فوجئ سكان بناية في مدينة كيرالا الهندية عندما وجدوا مزيجا من البيرة وشراب الروم والبراندي يخرج من صنابير المياه.

ففي صباح الاثنين، تدفق السائل البني من صنابير المياه بالبناية الموجودة في جنوبي الهند.

واتصل السكان المصدومون بالسلطات طلبا للمساعدة، فاكتشفوا أن آبار المياه قد تلوثت عن طريق الخطأ.

واتضح فيما بعد أن 6000 لتر من مشروبات كحولية تمت مصادرتها قد دفنت في منطقة قريبة.

وقد تسربت المشروبات التي وضعها المسؤولون في حفرة عبر التربة إلى بئر يمد سكان البناية التي تضم 18 شقة بالمياه.

وقال جوشي مليكال مالك البناية لبي بي سي "نحن مصدومون".

ولحسن الحظ، نفرت الرائحة القوية السكان ولم يشربوا من المياه، لكن الناس بقوا بدون مياه للشرب أو الاستحمام.

مصدر الصورة Joshy Maliyekkal Image caption جرى ضخ المياه الملوثة من البئر

وقال مليكال: "لم يستطع الأطفال الذهاب إلى المدرسة، كما لم يستطع آباؤهم الذهاب للعمل".

وتحرك المسؤولون بعد شكوى السكان لإصلاح الخلل، لكن ضخ مياه نظيفة في البئر بعد إزالة المياه الملوثة قد يستغرق شهرا، مما سيضطر السكان للاعتماد على توريد السلطات للمياه من أجلهم.

وقال مليكال: "إنهم يؤمنون 5 آلاف لتر يوميا وهذا لا يكفي".

وحاولت بي بي سي الاتصال بمسؤولين في القسم المسؤول عن إمداد المياه للبناية لكنها لم تتلق جوابا.

يذكر أن إقليم كيرالا معروف بأنه الأكثر استهلاكا للمشروبات الكحولية في البلاد.