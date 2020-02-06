وصفه ترامب بأنه فاشل: تعرف على السيناتور الوحيد الذي صوت ضد رئيس من حزبه

مصدر الصورة Reuters Image caption أثار موقف رومني غضب ترامب

يواجه السيناتور الجمهوري ميت رومني ردود فعل غاضبة من زملائه الجمهوريين بسبب قراره التصويت ضد الرئيس دونالد ترامب في محاكمة عزله.

ولفت السيناتور الذي كان قد ترشح في انتخابات الرئاسة عام 2012 الانتباه حين أصبح السيناتور الوحيد الذي يصوت ضد رئيس من حزبه.

وقد وبخه زملاء جمهوريون في مجلس الشيوخ بالإضافة إلى الرئيس ترامب الذي وصفه بأنه "فاشل".

وكان ترامب قد برئ في مجلس الشيوخ ، بالرغم من صوت رومني، الوحيد من حزبه الذي صوت ضده.

ودعت شخصيات إعلامية مؤثرة رومني للاستقالة من الحزب الجمهوري ، وقالت سيدة إنها ستنتقل إلى يوتاه خصيصا من اجل أن تنافسه على مقعده في مجلس الشيوخ.

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وكان الرئيس ترامب قد حاول استفزاز النائبة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب على مائدة الإفطار وأمسك صحيفة تحمل عنوانا ضخما يحتل مساحة الصفحة الأولى يقول "براءة"، وصرخ قائلا "ديمقراطيون فاسدون" اثناء جلوسها على بعد أربعة مقاعد منه، وشوهدت تهز رأسها اعتراضا.

ماذا فعل رومني ؟

وقد تحدث رومني على منصة مجلس الشيوخ الأربعاء وقال إن "الرئيس مذنب لانتهاك مزر لثقة الجمهور، ما فعله خطأ، خطأ فاحش".

وتحدث عن إيمانه وقسمه أمام الله الذي يتطلب منه التصويت لصالح الحكم على ترامب.

وبعد أن صوت رومني ضد ترامب غرد الأخير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" متهما رومني بأنه "مندس من الديمقراطيين".

وأضاف "لو سخر نفس طاقته وغضبه الحالي لهزيمة باراك أوباما لفاز بالانتخابات".

وقال أثناء مأدبة الإفطار التقليدية "لا أحب الأشخاص الذين يستغلون إيمانهم لعمل ما يدركون أنه خطأ".

وأضاف "لا أحب أيضا من يقولون إنهم يصلون لأجلي مع أننا ندرك أن هذا ليس صحيحا"، في إشارة فهمت على أنها تستهدف بيلوسي.

وفي تعليقها على كلمة ترامب قالت بيلوسي " لقد عزلت للأبد، لن تتخلص من هذه الوصمة، وسيسجل التاريخ أنك عزلت بسبب تعريضك أمن بلادنا للخطر وانتهاكك دستور الولايات المتحدة".