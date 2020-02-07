مصدر الصورة Reuters

شارك الآلاف في حفل زفاف جماعي أقامه اتحاد الأسرة من أجل السلام والتوحيد العالمي، المعروف أيضاً باسم كنيسة التوحيد، في كوريا الجنوبية.

وأقيم الحفل في مركز تشونغشيم للسلام العالمي في غابيونغ بالقرب من العاصمة سول على الرغم من المخاوف من أن هذا الحدث قد يساعد في تفشي فيروس كورونا الذي انطلق من مدينة ووهان في الصين.

وأكدت كوريا الجنوبية وجود 24 حالة كورونا على أراضيها كان آخرها مواطن كوري جنوبي تمّ إجلاؤه من ووهان الأسبوع الماضي.

مصدر الصورة Reuters

بعض الأزواج ارتدوا الأقنعة خلال الحفل، لكن لم يرَ جميعهم ضرورة ارتداء قناع كإجراء وقائي.

مصدر الصورة AFP

حوالى 6 آلاف شخص من أكثر من 60 دولة تزوّجوا خلال هذا الحفل. وتقوم كنيسة التوحيد منذ ستينيات القرن الماضي بهذا النوع من الحفلات.

مصدر الصورة Getty Images

وتمّ فحص المشاركين لاكتشاف أي أعراض ممكنة لفيروس كورونا. وتمّ إلغاء حفلات كبيرة أخرى في كوريا الجنوبية. ومنعت الكنيسة أزواج من الصين من المشاركة.

مصدر الصورة AFP

مصدر الصورة AFP

مصدر الصورة Getty Images

وقامت كنيسة التوحيد بتوزيع أقنعة الوجه على الحشد الذي بلغ عدده 30 ألف شخص، ولكن لم يقم الجميع بارتدائهم.

مصدر الصورة Woohae Cho

مصدر الصورة AFP

مصدر الصورة AFP

مصدر الصورة AFP