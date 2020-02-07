بالصور: زفاف جماعي قرب سول يتحدى الخوف من فيروس كورونا
شارك الآلاف في حفل زفاف جماعي أقامه اتحاد الأسرة من أجل السلام والتوحيد العالمي، المعروف أيضاً باسم كنيسة التوحيد، في كوريا الجنوبية.
وأقيم الحفل في مركز تشونغشيم للسلام العالمي في غابيونغ بالقرب من العاصمة سول على الرغم من المخاوف من أن هذا الحدث قد يساعد في تفشي فيروس كورونا الذي انطلق من مدينة ووهان في الصين.
وأكدت كوريا الجنوبية وجود 24 حالة كورونا على أراضيها كان آخرها مواطن كوري جنوبي تمّ إجلاؤه من ووهان الأسبوع الماضي.
بعض الأزواج ارتدوا الأقنعة خلال الحفل، لكن لم يرَ جميعهم ضرورة ارتداء قناع كإجراء وقائي.
حوالى 6 آلاف شخص من أكثر من 60 دولة تزوّجوا خلال هذا الحفل. وتقوم كنيسة التوحيد منذ ستينيات القرن الماضي بهذا النوع من الحفلات.
وتمّ فحص المشاركين لاكتشاف أي أعراض ممكنة لفيروس كورونا. وتمّ إلغاء حفلات كبيرة أخرى في كوريا الجنوبية. ومنعت الكنيسة أزواج من الصين من المشاركة.
وقامت كنيسة التوحيد بتوزيع أقنعة الوجه على الحشد الذي بلغ عدده 30 ألف شخص، ولكن لم يقم الجميع بارتدائهم.