قتلى نتيجة إطلاق جندي النار عشوائيا في العاصمة التايلاندية
- 8 فبراير/ شباط 2020
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قتل جندي تايلاندي عددا من الأشخاص في مدينة "كورات" وضواحيها شمال شرقي العاصمة بانكوك، حسب الشرطة التايلاندية.
وأفادت مصادر الشرطة بـأن الجندي سرق عربة من معسكره قبل أن يبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي في المدينة المعروفة أيضا باسم "ناخون راتشاسيما".
ولا يزال الجندي طليقا.