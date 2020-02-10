مصدر الصورة Reuters Image caption على الرغم من ارتفاع حصيلة القتلى، إلا أن عددا متزايدا من المرضى يتعافون

ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا الجديد بنحو 97 شخصا أمس الأحد، وهو أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات في الصين حتى الآن 908، لكن عدد المصابين الجدد في اليوم الواحد قد استقر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي جميع أنحاء الصين، هناك 40171 شخصا مصابون، بينما يخضع 187518 شخصا لمراقبة طبية.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا من الخبراء إلى بكين، للمساعدة في دراسة الفيروس الجديد.

ووفقا للبيانات الصينية، فإن 3281 مصابا شفوا من الفيروس وخرجوا من المشافي.

وعاد ملايين الأشخاص إلى أعمالهم في الصين الاثنين، بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي امتدت من 31 يناير/ كانون الثاني الماضي للحد من انتشار الفيروس.

ولكن لا تزال التدابير الاحترازية قائمة، بما في ذلك تخفيض عدد ساعات العمل، وإعادة فتح أماكن العمل بشكل انتقائي.

وتجاوز إجمالي الوفيات، الناجمة عن فيروس كورونا، الأحد عدد ما حصده وباء سارس عام 2003، حين انتشر في الصين وقتل 774 شخصا حول العالم.

وقالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إن عدد حالات الإصابة الجديدة في الصين "يستقر"، لكنها حذرت من أنه من السابق لأوانه القول إن الفيروس قد بلغ ذروته.

وفي مساء الأحد، أرسلت المنظمة بعثة دولية، للمساعدة في تنسيق الاستجابة لانتشار الفيروس.

وظهر الفيروس الجديد لأول مرة في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوباي. ولا تزال السلطات الصينية تغلق المدينة، التي يقطنها 11 مليون نسمة منذ أسابيع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية بسبب الفيروس، في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وانتشر فيروس كورونا إلى 27 دولة على الأقل، لكنه لم يقتل حتى الآن سوى شخصين خارج البر الرئيسي للصين، حيث توفي أحدهما في الفلبين والآخر في هونغ كونغ.

في غضون ذلك، رفعت سلطات هونغ كونغ الحجر الصحي، وسمحت لآلاف الأشخاص المحتجزين على متن سفينة سياحية بمغادرتها، بعد أن أظهرت الفحوصات خلوهم، وكذلك طاقم السفينة من العدوى. .

وكانت السلطات قد وضعت نحو 3600 راكب، إضافة إلى طاقم سفينة "وورلد دريم"، رهن الحجر الصحي، بعد أن أصيب ثمانية أشخاص كانوا على متنها في رحلة سابقة بالفيروس.

ولا تزال سفينة سياحية أخرى تحت الحجر الصحي قبالة السواحل اليابانية، بعد أن تأكد إصابة عشرات الأشخاص على متنها بالفيروس.

وأصدرت كوريا الجنوبية حظرا مؤقتا على دخول السفن السياحية إلى موانئها، بسبب مخاوف من انتشار الفيروس.