مصدر الصورة EPA Image caption إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الصين ارتفع إلى أكثر من 44200 حالة

قفز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 1110 حالات في جميع أرجاء البلاد، بعد أن سجلت مقاطعة هوبى 94 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت لجنة الصحة في هوبي، في تقريرها يوم الثلاثاء، تسجيل 1638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تضم مدينة ووهان، حيث ظهر الفيروس وتفشى لأول مرة في ديسمبر/كانون الثاني الماضي.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الصين إلى أكثر من 44200 حالة، بناء على البيانات الرسمية من الحكومة.

وقررت الحكومة الصينية طرد اثنين من كبار مسؤولي الصحة في مقاطعة هوبى يوم الثلاثاء، بسبب التقصير في مواجهة الفيروس.

وكانت السلطات الصينية قد تعرضت لانتقادات متزايدة مؤخرا بسبب طريقة معالجتها للأزمة حال انتشار الفيروس.

وأثار موت طبيب كان أول من نبه لخطر الفيروس وطريقة معاملة السلطات له سخطا شعبيا.

وأرسلت الحكومة المركزية في الصين فريقا من أعلى هيئة لمكافحة الفساد لديها إلى هوبي للتحقيق في كيفية معاملة الشرطة للطبيب الذي نبه للفيروس.

وعقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا في جنيف، يوم الثلاثاء، لإعلان الاسم الرسمي للفيروس، وهو COVID-19.

وتشير كلمة "كورونا" إلى عائلة الفيروسات التي ينتمي إليها الفيروس الجديد.