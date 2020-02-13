مصدر الصورة Getty Images Image caption الصين سجلت أكبر عدد من الوفيات خلال يوم واحد جراء فيروس كورونا

سجلت السلطات الصينية زيادة كبيرة في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد؛ إذ مات حوالي 242 شخصا في مقاطعة هوبي يوم الأربعاء.

وتعد هذه أكبر حصيلة وفيات بسبب الفيروس القاتل منذ بدء انتشاره. كما ارتفعت حالات الإصابة بنسبة كبيرة، إذ سجلت 14840 حالة جديدة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه من "المبكر للغاية التنبؤ" بنهاية انتشار الفيروس. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس، من أن "الفيروس قد يتحرك نحو أي اتجاه".

ويوم الثلاثاء، سجلت السلطات الصينية أدنى معدل إصابة بالفيروس في يوم واحد، 2015 حالة، على مدار أسبوعين. لكن حالات الإصابة والوفيات الجديدة في مقاطعة هوبي رفعت حصيلة الوفيات إلى 1350 شخصا، بالإضافة إلى قرابة 60 ألف حالة إصابة.

وأعلن رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، أنهم تمكنوا من تعقب مصدر انتقال الفيروس في جميع حالات الإصابة خارج الصين وعددها 441 حالة، ما عدا ثماني إصابات لم يتم تحديد مصدرها.

لكنه أكد أنه "من السابق لأوانه التنبؤ بنهاية" انتشار الفيروس.

وصرحت سمية سواميناثن، كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية، للصحفيين بأنه يجري تمويل أربعة لقاحات محتملة لعلاج مرحلة ما قبل ظهور الأعراض السريرية.

وقالت "أعتقد أننا سنجد اللقاح. سيستغرق الأمر بعض الوقت. لا يمكن صنع لقاح بين عشية وضحاها".

تطورات أخرى مرتبطة بفيروس كورونا المستجد:

ألغت مدينة برشلونة الإسبانية، أكبر معرض للهواتف المحمولة في العالم بسبب مخاوف مرتبطة بفيروس كورونا. ويأتي ذلك بعد انسحاب عدد كبير من شركات التكنولوجيا الكبرى.

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها تستعد لفيروس كورونا واحتمالية "انتشاره في الولايات المتحدة" بعد تسجيل 13 حالة إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة.

تم إجلاء حوالي 300 موظف من أكبر بنك في سنغافورة، دي بي اس، بعد مرض شخص بسبب فيروس كورونا.