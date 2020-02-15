لوحة جديدة لبانكسي وصورة من حفل الأوسكار ضمن أبرز صور الأسبوع

  • 15 فبراير/ شباط 2020

صور مميزة من مختلف أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي، أبرزها لوحة جدارية جديدة لبانكسي، وصورة طاقم فيلم "باراسايت" يتلقى جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

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    هذه اللوحة الفنية الجديدة التي ظهرت على جدار جانبي لمنزل في مدينة بريستول "البريطانية"، ثبت أنها للفنان "بانسكي"

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    زواج روبين بيبولز وشارني ايدواردز أصبح أول زواج قانوني للمثليين في ايرلندا الشمالية. وكان زواج المثليين قد أقر أخيرا في شهر يوليو/ تموز عام 2019، كجزء من التزام الحكومة البريطانية في حال عدم انتقال بعض السلطات التشريعية إلى إيرلندا الشمالية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.

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    جوائز أوسكار لهذا العام دخلت التاريخ عندما فاز فيلم "باراسايت" من كوريا الجنوبية بجائزة أفضل فيلم، وبهذا يكون أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز أوسكار، إضافة إلى جائزة أفضل مخرج، وجائزة أفضل سيناريو إبداعي.

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    فتى يتزلج في ساحة مغطاة بالثلوج بالقرب من منطقة بيتلوتشري السياحية في اسكوتلاندا التي سجلت أكثر لياليها برودة هذا العام حيث هبطت درحة الحرارة إلى 10 تحت الصفر في قرية براميار في مقاطعة أبردين الاسكتلندية. وقد غطت الثلوج الكثيفة أجزاء متفرقة من جنوب اسكتلندا، ما أدى إلى صعوبة التنقل والقيادة في الصباح.

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    عارضة تستعد للمشي على منصة العرض في أسبوع الموضة في مدينة نيويورك الأمريكية.

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    الإسباني أكسير ميونين، ممارس رياضة ركوب الأمواج، يركب موجة أثناء استعراض التحدي المعروف ب " نازاري تو" في البرتغال

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    عامل يحمل معدات للتعقيم الصحي يعبر الطريق أمام مستشفى في مدينة يتشانغ، في مقاطعة هوبي الصينية التي كانت مركز انتشار فيروس كورونا.

  • برلين، واو غاليري، فن، صور سيلفي ANNEGRET HILSE / REUTERS

    امرأة تتخذ وضعا لالتقاط صورة قبل افتتاح الحفل الخاص بمعرض "واو" في برلين، وهو متحف تفاعلي لصور السليفي.

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    محتج لبناني يتلقى رشة كثيفة من خراطيم المياه خلال مواجهات مع الجيش بعد تجمع المتظاهرين في قلب بيروت في محاولة لمنع التصويت بمنح الثقة في الحكومة الجديدة. وقال الصليب الأحمر إن أكثر من 20 محتجا احتاجوا إلى عناية صحية في المستشفيات.

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