لوحة جديدة لبانكسي وصورة من حفل الأوسكار ضمن أبرز صور الأسبوع
صور مميزة من مختلف أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي، أبرزها لوحة جدارية جديدة لبانكسي، وصورة طاقم فيلم "باراسايت" يتلقى جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار.
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REBECCA NADEN / REUTERS
هذه اللوحة الفنية الجديدة التي ظهرت على جدار جانبي لمنزل في مدينة بريستول "البريطانية"، ثبت أنها للفنان "بانسكي"
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PHIL NOBLE / REUTERS
زواج روبين بيبولز وشارني ايدواردز أصبح أول زواج قانوني للمثليين في ايرلندا الشمالية. وكان زواج المثليين قد أقر أخيرا في شهر يوليو/ تموز عام 2019، كجزء من التزام الحكومة البريطانية في حال عدم انتقال بعض السلطات التشريعية إلى إيرلندا الشمالية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.
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MARIO ANZUONI / REUTERS
جوائز أوسكار لهذا العام دخلت التاريخ عندما فاز فيلم "باراسايت" من كوريا الجنوبية بجائزة أفضل فيلم، وبهذا يكون أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز أوسكار، إضافة إلى جائزة أفضل مخرج، وجائزة أفضل سيناريو إبداعي.
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RUSSELL CHEYNE / REUTERS
فتى يتزلج في ساحة مغطاة بالثلوج بالقرب من منطقة بيتلوتشري السياحية في اسكوتلاندا التي سجلت أكثر لياليها برودة هذا العام حيث هبطت درحة الحرارة إلى 10 تحت الصفر في قرية براميار في مقاطعة أبردين الاسكتلندية. وقد غطت الثلوج الكثيفة أجزاء متفرقة من جنوب اسكتلندا، ما أدى إلى صعوبة التنقل والقيادة في الصباح.
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ALBA VIGARAY / EPA
عارضة تستعد للمشي على منصة العرض في أسبوع الموضة في مدينة نيويورك الأمريكية.
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MIGEUL RIOPA / AFP
الإسباني أكسير ميونين، ممارس رياضة ركوب الأمواج، يركب موجة أثناء استعراض التحدي المعروف ب " نازاري تو" في البرتغال
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AFP
عامل يحمل معدات للتعقيم الصحي يعبر الطريق أمام مستشفى في مدينة يتشانغ، في مقاطعة هوبي الصينية التي كانت مركز انتشار فيروس كورونا.
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ANNEGRET HILSE / REUTERS
امرأة تتخذ وضعا لالتقاط صورة قبل افتتاح الحفل الخاص بمعرض "واو" في برلين، وهو متحف تفاعلي لصور السليفي.
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IBRAHIM AMRO / AFP
محتج لبناني يتلقى رشة كثيفة من خراطيم المياه خلال مواجهات مع الجيش بعد تجمع المتظاهرين في قلب بيروت في محاولة لمنع التصويت بمنح الثقة في الحكومة الجديدة. وقال الصليب الأحمر إن أكثر من 20 محتجا احتاجوا إلى عناية صحية في المستشفيات.
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