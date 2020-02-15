فتى يتزلج في ساحة مغطاة بالثلوج بالقرب من منطقة بيتلوتشري السياحية في اسكوتلاندا التي سجلت أكثر لياليها برودة هذا العام حيث هبطت درحة الحرارة إلى 10 تحت الصفر في قرية براميار في مقاطعة أبردين الاسكتلندية. وقد غطت الثلوج الكثيفة أجزاء متفرقة من جنوب اسكتلندا، ما أدى إلى صعوبة التنقل والقيادة في الصباح.