العاصفة دينيس التي تجتاح المملكة المتحدة في صور

  • 16 فبراير/ شباط 2020

تواصل العاصفة دينيس شق طريقها عبر المملكة المتحدة، متسببةً في حدوث فيضانات وتعطيل حركة النقل والمواصلات.

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Image caption عمال الإنقاذ يشقون طريقهم عبر الشوارع التي غمرتها المياه في قرية نانتجارو بمنطقة روندا كينون تاف، الواقعة جنوب ويلز
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Image caption ساعد أعضاء خدمات الطوارئ سكان قرية نانتجارو على مغادرة المنازل التي غمرتها المياه، مستخدمين قوارب إنقاذ
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Image caption أثناء إجلاء مسنة من منزلها الذي غمرته المياه في قرية نانتجارو
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Image caption امرأة تمشي بجانب متاريس من أكياس الرمال وُضعت لمواجهة ارتفاع منسوب المياه في نهر أوز، في قرية نابورن بالقرب من يورك
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Image caption امرأة تطل من نافذة بيتها بينما يسبح البط في المياه الناجمة عن فيضان نهر سيفيرن في منطقة بودلي غربي برمنغهام
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Image caption رجل يحاول رفع شجرة أسقطتها العاصفة دينيس في بيركنشو الواقعة على مشارف برادفورد في ليدز، شمالي انجلترا
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Image caption بدأ الناس في تنظيف الشوارع بعد فيضان السبت في نيوكاسلتون، باسكتلندا.
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Image caption عبارة ركاب تغادر ميناء دوفر، جنوب شرق إنجلترا، متجهة إلى فرنسا
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Image caption تسببت العاصفة دينيس في انهيار جزء من هذا المبنى في خليج هيرن، جنوب شرقي إنجلترا
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Image caption حطام مبنى منهار يحطم عدداً من السيارات في منطقة خليج هيرن، جنوب شرقي إنجلترا
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Image caption أمواج ضخمة تخطت جدار البحر في بورثكاول، السبت، في الوقت الذي كانت تستعد فيه ويلز لاستقبال العاصفة
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Image caption أطفال يتابعون الاستعدادات الجارية لمواجهة العاصفة دينيس في ميثولمرود
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Image caption قسمات وجه الكلب، روبرت، تشي بما اختبره أثناء انطلاقه في جولة صباحية في قلب العاصفة، السبت
مصدر الصورة AFP
Image caption هكذا بدا المشهد في مدينة يورك التاريخية عقب ارتفاع منسوب المياه في نهر أوز جراء العاصفة

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