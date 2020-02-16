كوستاريكا تضبط 5 أطنان من الكوكايين في شحنة زهور

مصدر الصورة Reuters Image caption شرطة كوستاريكا اعتقلت شخص يشتبه في ضلوعه بالعملية

أحبطت الشرطة في كوستاريكا، بأمريكا الوسطى، أكبر عملية تهريب مخدرات في تاريخ البلاد، تقدر بأكثر من خمسة أطنان من الكوكايين.

وقال وزير الداخلية مايكل سوتو روخاس، إن المخدرات كانت مخبأة في شحنة من الزهور متجهة إلى هولندا في حاوية شحن، بحسب وكالة فرانس برس.

وألقت الشرطة القبض على شخص تشتبه في ضلوعه في هذه العملية الضخمة.

وقالت السلطات إن المشبته به من مواطني كوستاريكا ويبلغ 48 عاما، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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مصدر الصورة Reuters Image caption المخدرات كانت مخبأة في حقائب داخل حاوية لنقل الزهور إلى هولندا

وتعد منطقة أمريكا الوسطى أحد أهم طرق تجارة المخدرات، والتي تستخدمها عصابات التهريب لنقل المخدرات من مناطق الزراعة والإنتاج في أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

ونجحت الشرطة في كشف العملية بعد تفتيش حاوية شحن مشبوهة، يوم السبت، لتكتشف وجود 202 حقيبة تحتوي على إجمالي 5048 عبوة كوكايين تزن الواحدة حوالي 1 كجم، وفقا لفرانس برس.