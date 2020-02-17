مصدر الصورة Getty Images Image caption تعاني هونغ كونغ في الوقت الراهن نقصا في لفائف أوراق المراحيض

سطا لصوص مسلحون في هونغ كونغ على مئات من لفائف أوارق المراحيض الورقية، في ظل نقص المعروض منها في الأسواق.

وتعاني هونغ كونغ، في الوقت الراهن، نقصا في مناديل المراحيض الورقية؛ نظرا لاستخدامها في تعويض نقص الأقنعة الطبية التي تشهد تهافتا عليها، بعد تفشي فيروس كورونا.

وأفادت الشرطة بأن رجالا يحملون أسلحة بيضاء سرقوا عامل توصيل خارج متجر كبير في منطقة مونغ كوك.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على اثنين من اللصوص، واستعادت بعض اللفائف المسروقة، التي تتجاوز قيمتها 130 دولاراً أمريكياً، بحسب وسائل إعلام محلية.

ووقعت عملية السطو المسلح في منطقة مونغ كوك في هونغ كونغ، ذات التاريخ الحافل بجرائم العصابات، في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وبحسب تقارير محلية، فإن اللصوص هددوا عامل التوصيل، الذي كان قد فرّغ بالفعل حمولة لفائف مناديل المراحيض الورقية، خارج أحد المتاجر الكبيرة.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "آبل ديلي" في هونغ كونغ بسرقة 600 من لفائف مناديل المراحيض، تقدر قيمتها بنحو 213 دولاراً.

وتعاني المتاجر نقصا هائلا في المؤن، وتشهد طوابير طويلة عند وصول مؤن جديدة.

ورغم تطمينات الحكومة بعدم تأثر المؤن المنزلية بتفشّي فيروس كورونا، عمد السكان إلى تخزين أوراق المراحيض.

وتشهد بضائع أخرى، يحتاجها المنزل، إقبالا شديدا على الشراء، كالأرز والباستا وأدوات التنظيف.

ويتعذر، بشدة، الحصول على أقنعة الوجه، ومطهرات الأيدي، في ظل حرص الناس على حماية أنفسهم من فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 1,700 شخص حتى الآن.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "ثلاثة مسلحين بسكاكين هددوا عامل توصيل، وأخذوا منه لفائف أوراق مراحيض تتجاوز قيمتها 130 دولارا".

وتلقي السلطات باللوم على شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت في التهافت على شراء المؤن، وتحاول في المقابل طمأنة السكان.

ويتزايد الإقبال على شراء لفائف أوراق المراحيض، ومطهرات الأيدي والأقنعة الطبية، بشكلٍ غير مسبوق في سنغافورة، التي تأكدت فيها إصابة 75 حالة بفيروس كورونا.