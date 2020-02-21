مصدر الصورة Getty Images Image caption اعتبر روجر ستون أن القضية ضدّه دوافعها سياسية

عبرت قاضية أمريكية عن "اشمئزازها" من روجر ستون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي تحكم عليه بالسحن أربعين شهرا.

وتمت إدانة روجر ستون، 67 عاماً، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بسبع تهم بينها الكذب على الكونغرس، العرقلة وإغراء الشهود.

وقالت القاضية إن ستون هددها، لكن ترامب قال إنه يجب تبرئة مستشاره السابق.

وستون هو سادس مساعد لترامب تتم إدانته بتهم تتصل بتحقيق أجرته وزارة العدل كشف عن محاولات روسية دعم ترامب في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016 في مواجهة هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي.

ماهي التهم التي أدين بها ستون؟

ثبتت إدانة المستشار الرئاسي السابق بالكذب على لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي بشأن محاولاته الاتصال بموقع ويكيليكس، الذي نشر رسائل بريد الكتروني أضرت بحملة هيلاري كلينتون الانتخابية.

وخلص مسؤولو الاستخبارات الأمريكية إلى أن قراصنة روسيين هم الذين سرقوا هذه الرسائل الالكترونية.

وسوف يبقى ستون لمدة عامين تحت المتابعة بعد قضائه فترة السجن. وقد غرمته المحكمة أيضا مبلغ 20 ألف دولار كما يتعين عليه قضاء 250 ساعة في الخدمة المجتمعية.

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ولا يتعين على ستون أيضا تسليم نفسه إلى السجن حتى يحكم القاضي في دعوى الاستئناف التي رفعها بها محاموه.

ويذكر أن الحكم الصادر بحق مستشار ترامب السابق جاء أقل من العقوبة التي طالب بها الادعاء وهي السجن من 7 إلى 9 سنوات.

ماذا قالت القاضية؟

قالت القاضية إيمي بيرمان جاكسون، في المحكمة التي ترأسها في واشنطن، الخميس إن ستون مارس "سلوك تهديد وترهيب" تجاهها.

وعبرت القاضية عن اعتقادها بأن ستون "كان يعرف بالضبط ما يفعل" حين نشر صورةً على مواقع التواصل الاجتماعي السنة الماضية لعلامة تصويب بجوار رأسها. وزعم ستون أنه كان يعتقد أن علامة التصويب ما هي إلا صليب عادي.

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وقالت جاكسون إنه "لايمكن التساهل بالنسبة لحكم العدالة"، وأضافت أن "المحكمة لا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين وتقول "إن هذا هو روجر"، أي أنه سلوك معتاد منه.

وقالت القاضية أيضا إن ستون " لم يُحاكم بسبب مساندته للرئيس، فقد حكوم لمشاركته في أعمال تستر لمصلحة الرئيس."

كيف كان رد فعل الرئيس ترامب؟

دافع الرئيس الأمريكي عن ستون بعد صدور الحكم عليه.

وأشار إلى أنه ليست هناك خطط آنية لإصدار قرار بالعفو عنه، غير أنه قال "في وقت ما، سوف اتخذ قرارا".

وأضاف ترامب "كنت أحب أن يبرأ روجر، وأحب أن أرى هذا يحدث لأنني اعتقد شخصيا إنه لقى معاملة غير عادلة بالمرة".

من هو روجر ستون؟

عمل ستون، السياسي المخضرم، مع الجمهوريين منذ سبعينيات القرن الماضي، ولديه وشم بصورة ريتشارد نيكسون على ظهره.

وفي التسعينيات، كان ستون ناشطاً في جماعة ضغط لخدمة مصلحة أعمال ترامب في قطاع الكازينوهات. وفيما بعد ساعد في حملة ترامب الفاشلة لخوض سباق الانتخابات الرئاسية عام 2000.

بحسب وثائقي بثته شبكة نتفليكس بعنوان "Get Me Roger Stone"، أفادت تقارير بأن ستون، المخطط الاستراتيجي، شجع ترامب على خوض السباق الرئاسي مرة أخرى.