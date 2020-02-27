مصدر الصورة AFP Image caption تم الإبلاغ عن ستين حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائبه مايك بنس، منسقاً لجهود الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال الرجلان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن مخاطر الإصابة بالفيروس التي تحدق بالشعب الأمريكي لا تزال منخفضة للغاية.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تتواصل حالات الإصابة بعدوى " "Covid-19- التي يتسبب بها فيروس كورونا - بالإنتشار بوتيرة سريعة في جميع أنحاء العالم.

وتم الإبلاغ عن ستين حالة في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأُكدت حالة الإصابة الأحدث، في وقت سابق يوم الاربعاء.

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وأعرب ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على التعامل مع فيروس كورونا.

وقال "نحن مستعدون جداً لهذا الأمر". وأضاف أن الباحثين "يطورون لقاحاً على وجه السرعة".

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ورغم ذلك، قال أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنه لا يتوقع أن يكون اللقاح جاهزاً قبل سنة أو سنة ونصف، في أقرب تقدير.

وجاء المؤتمر الصحفي في الوقت الذي تعرض ترامب لانتقادات، لأنه أشار في وقت سابق في تغريدة إلى أن وسائل الإعلام قد أطلقت إنذاراً غير ضروري بشأن فيروس كورونا "لتجعل فيروس كورونا يبدو سيئاً قدر الإمكان".

وجاء في تغريدته "الولايات المتحدة الأمريكية في حالة رائعة!"

ومع ذلك، فقد اعترف في مؤتمره الصحفي بأنه يتعين على الولايات المتحدة الاستعداد في حالة انتشار الفيروس. وقال ترامب "كل جانب من جوانب مجتمعنا يجب أن يكون جاهزاً".

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وناقضت تصريحات ترامب ما قاله مسؤولو الصحة العامة الذين حذروا في وقت سابق من أن انتشار الفيروس في الولايات المتحدة مسألة وقت فقط. وقال ترامب للصحفيين "لا أعتقد أنه أمر لا مفر منه".

و قد اتخذ ترامب قرارات بالحد من الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة، لاحتواء عدد الإصابات.

وقال أليكس أزار، وزير الصحة الأمريكي، إن البيت الأبيض قد وضع خطة للتركيز على خمس أولويات، بما في ذلك مراقبة الأمراض بشكل أفضل، وتنسيق استجابة الحكومات المحلية، وتطوير العلاجات، وزيادة تصنيع معدات حماية الصحة الشخصية، مثل الأقنعة.

وتوقع أزار إنه ازدياد حالات الإصابة في أمريكا.