مصدر الصورة Getty Images Image caption يبحث محققون رفيعو المستوى في كيفية اختراق هاتف الوزيرة أياندا دلودلو

اخترق قراصنة إنترنت الهواتف المحمولة، الخاصة بوزيرة الاستخبارات في دولة جنوب أفريقيا، أياندا دلودلو، ونائبها زيزي كودوا.

وقالت وزارة الأمن في جنوب أفريقيا إن محققين رفيعي المستوى يبحثون في كيفية استنساخ المعلومات من هاتفي المسؤولَين البارزَين، وهواتف العديد من مسؤولي جهاز المخابرات الآخرين في البلاد.

وتنطوي عملية استنساخ المعلومات هذه على نقل البيانات من هاتف محمول إلى آخر بعد عملية الاختراق.

وقالت الوزارة إنه لم يتضح بعد من المسؤول عن هذه القرصنة، أو ما إذا كانت أي معلومات حساسة قد تمت الاستفادة منها.

وقال متحدث باسم الوزيرة دلودلو، لوكالة رويترز للأنباء، إن عملية الاستنساخ اكتشفت عندما تلقى عدد من الأفراد رسائل نصية مزيفة من كودوا، نائب الوزيرة.

ويأتي هذا الاعتراف المحرج من الحكومة، بعد أسابيع قليلة من اقتحام مقر جهاز أمن الدولة في العاصمة بريتوريا من قبل عدد من اللصوص.

ودخل اللصوص مقر المبنى ووصلوا إلى خزانة سرقوا منها وثائق سرية، ومبلغا غير معلوم من المال بالعملة المحلية والأجنبية، وفقا لموقع إخباري محلي بجنوب إفريقيا.

وفي عملية اختراق أمني جرت العام الماضي، تم اختراق رسائل بريد إلكتروني للرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوسا، متعلقة بحملة انتخابية، وتم تسريب محتوى تلك الرسائل.