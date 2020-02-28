لماذا عدد أيام فبراير/ شباط 28 يوما أي أقل بيومين أو ثلاثة عن بقية الشهور؟

للإجابة على هذا السؤال نعود إلى التقويم الغريغوري المستخدم في معظم أنحاء العالم الذي يشير إلى أن الأرض تدور حول نفسها كل 24 ساعة وتدور حول الشمس كل 365 يوما.

وتستغرق دورة الأرض حول الشمس 365.24 يوماً، ولتصحيح هذا الوضع أضيف يوم آخر كل 4 سنوات كي يبقى التقويم متماشيا مع المواسم الشمسية.

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وقد تم اختيار فبراير/ شباط ليكون الشهر الناقص الوحيد الذي لا يوجد فيه أبدا يوم 30 أو يوم 31.

وتقول الحكاية التي تعود إلى زمن بعيد إن فبراير/ شباط 28 يوما فقط بسبب غيرة الأباطرة الرومان.

فبحسب هذه الرواية فإن الشهر الثاني في العام كان 30 يوما فقط قبل تولي الإمبراطور الروماني أغسطس.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو 29 فبراير: ما هي السنة الكبيسة" وما هي أهميتها؟

أراد غسطس أن يكون في شهره أكبر عدد من الأيام وأن يماثل يوليو/ تموز الذي يحمل اسم يوليوس قيصر أي يكون به 31 يوما.

وتمضي الرواية أن شهر أغسطس/ آب كان 29 يوماً فقط لذلك أخذ الإمبراطور يومين من فبراير/شباط وأضافهما لأغسطس/ آب.

في الواقع هناك دليل على أن تقويم يوليان الذي سبق التقويم الغريغوري حدد عدد أيام شهر فبراير/ شباط بـ 28 يوما فقط أي قبل أن يصبح أغسطس/ آب 31 يوما.

وعندما يولد شخص في 29 فبراير/ شباط في بريطانيا فإن تاريخ ميلاده الرسمي يكون الأول من مارس/ آذار.

غرائب السنة الكبيسة

حدد الفلكور الإيرلندي يوم التاسع والعشرين من فبراير/ شباط الذي يأتي مرة كل أربع سنوات، كي تتقدم المرأة - إن أرادت - بطلب الزواج من الشخص الذي تريده شريكاً لحياتها. فما أصل هذا التقليد؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption رسم كاريكاتيري يعود لعام 1908 مكتوب عليه بالإنجليزية "اصطياد رجال"

صحيح أن أصل هذه الحكاية غير مؤكد، إلا أن بعض الروايات تقول إنه تقليد بدأ في أيرلندا في القرن الخامس عندما انزعجت القديسة بريجيد أوف كيلدير من التقاليد المتبعة، والتي كانت تفرض على النساء الانتظار طويلا حتى يقرر الرجال التقدم بطلب الزواج منهن، فشكت ذلك للقديس باتريك طالبة منه إيجاد حل للرجال الخجولين.

وحسب الرواية استجاب القديس باتريك لذلك وأصدر مرسوما يقترح فيه على النساء أن يكون يوم 29 من شهر فبراير/ شباط يومهن للتقدم بعروض الزواج من زوج المستقبل، كما يقال إن القديسة بريجيد تقدمت فورا بطلب الزواج منه.

اليوم الذي تخطب فيه النساء الرجال

وقد رفض القديس باتريك عرضها، وأهداها ثوباً حريرياً مع قبلة، كما تزعم الرواية، ويقال أن هذا هو أصل التقليد الإيرلندي المتبع وهو أن على الرجل الذي يرفض الزواج من المرأة التي تتقدم له أن يهديها قفازا أو ثوبا مصنوعا من الحرير.

لكن العديد من المؤرخين دحضوا كل تفاصيل هذه القصة قائلين بإنها لم تحدث، لأن القديسة بريجيد كانت في عمر التاسعة أو العاشرة عند وفاة القديس باتريك.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ماذا يعني أن تكون مولودا في 29 فبراير؟

ووفقا للحكاية ينبغي على المرأة التي تتقدم بعرض الزواج أن ترتدي إما بنطالا يسمى بالإنجليزية (بريتشز) وهو يشبه البنطال القصير الذي يرتديه الفرسان؛ أو تنورة قرمزية.

ويعتقد أن هذا التقليد انتقل إلى اسكتلندا من قبل الرهبان الأيرلنديين.

ومن غرائب السنة الكبيسة أيضا أنك لو ولدت يوم 29 فبراير/شباط وعشت 80 عاما فإنك لن تتمتع سوى 20 حفلة عيد ميلاد لأن يوم ميلادك لا يأتي سوى مرة فقط كل أربع سنوات.