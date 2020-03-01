مصدر الصورة Reuters

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وشريكته كاري سيموندز أنهما صارا مخطوبان وينتظران مولودا في بداية فصل الصيف.

وقالت سيموندز عبر حسابها بموقع إنستغرام إن الخطوبة تمت نهاية العام الماضي، معربة عن شعورها بأنها "مباركة للغاية".

وأصبح جونسون (55 عاماً) وسيموندز (31 عاما) أوّل شخصين في علاقة لكن غير متزوّجين يسكنان في داونينغ ستريت، حيث مقرّ رئيس وزراء بريطانيا، حين انتقلا إلى هناك العام الماضي.

كما تعتبر سيموندس أصغر شريكة لرئيس وزراء منذ 174 عاما.

وكتبت سيموندز عبر حسابها بموقع إنستغرام "بعضكم يعلم لكن لأصدقائي الذين مازالوا لا يعلمون، لقد تمت خطوبتنا في نهاية العام الماضي.. ولدينا مولود سيخرج في بداية الصيف. أشعر أني مباركة للغاية".

مصدر الصورة Carrie Symonds/Instagram

تحليل لمراسل الشؤون السياسية إيان واتسون مؤخراً، خسر رئيس الوزراء مستشاره. وتواجه وزيرة داخليته ضغطا كبيرا مع استقالة مسؤول بارز في وزارتها صباح يوم السبت. لكن بعد ساعات خرجت أخبار سعيدة لبوريس جونسون. ورغم ممانعته الدائمة للحديث عن حياته الخاصة وأولاده، أعلن أنّه سيصبح أباً مجدداً. وكانت الشائعات قد ثارت بالفعل مع غياب كاري سيموندز المتكرر. وعيّنت سيموندز - وهي ناشطة بيئية بارزة - مؤخراً مسؤولا للعلاقات العامة على نفقة حزب المحافظين الحاكم. وإذا تزوج الاثنان، سيصبح بوريس جونسون أول رئيس وزراء يتطلق من زوجته ويتزوج بأخرى وهو في المنصب منذ عام 1769.

وسيكون هذا الزواج الثالث لجونسون الذي تطلّق من زوجته الأولى، وهو منفصل حالياً عن زوجته الثانية مارينا ويلر.

وفي وقت سابق من فبراير/ شباط، استمعت محكمة إلى طلب رئيس الوزراء وويلر إنهاء زواجهما بعد الاتفاق على ترتيبات مالية. وتزوج الاثنان في عام 1993 وانفصلا في عام 2018. وقد أنجبا أربعة أبناء.

ونشرت وسائل الإعلام خبر ارتباط سيموندز - وهي رئيسة سابقة لقسم الاتصالات بحزب المحافظين - عاطفياً بجونسون في بداية عام 2019.

لكن معرفتها به تعود إلى عملها في حملة إعادة انتخابه عمدة للعاصمة لندن في عام 2012.

وتعمل سيموندز اليوم كبيرة مستشارين في مجموعة أوشيانا الأمريكية للحملات البيئية بعدما تركت مهامها مع حزب المحافظين في عام 2018.

وبعث المستشار السابق ساجد جاويد - الذي استقال من الحكومة بعد خلاف مع جونسون - بتهنئة عبر موقع تويتر في تغريدة قال فيها "أخبار رائعة".

ورزق رئيسا الوزراء السابقان توني بلير وديفيد كاميرون بمولود جديد لكل منهما وهما في المنصب. ففي عام 2000، وضعت شيري زوجة بلير طفلهما الرابع ليو، فيما سامانثا زوجة كاميرون ابنتهما فلورنس في عام 2010.

مصدر الصورة Reuters